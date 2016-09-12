Москва, 12 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Столичные правоохранители пресекли деятельность организованной этнической группировки, члены которой подозреваются в вымогательстве, похищении людей и разбойных нападениях, сообщает 12 сентября пресс-служба МВД России.

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Ранее к сотрудникам полиции обратились родственники предпринимателя, похищенного 28 августа в Москве. Мужчину избили, силой усадили в автомобиль и увезли, потребовав у близких $300 тыс. за его свободу.

8 сентября правоохранители задержали шестерых подозреваемых в совершении преступления в частном доме в Воскресенском районе Московской области. Там же злоумышленники держали похищенного предпринимателя. Жизнь и здоровье мужчины находятся вне опасности, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.