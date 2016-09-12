Киев, 12 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал повышение зарплат учителям. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мы поддерживаем педагогов. Мы считаем, что в этом году мы должны начать процесс повышения заработных плат для украинского учителя. Настало время, когда мы должны совершенно четко смотреть в глаза проблемам и искать решения этих проблем», — добавил Гройсман.

Напомним, 1 сентября глава правительства Украины заявил о намерении Кабинета министров увеличить финансирование сферы образования в 2017 году примерно на 10 млрд грн (374 млн долл). «Инвестиции в образование — это инвестиции в будущее. Мы определили образование как один из приоритетов, формируя бюджет на следующий год, и планируем увеличить финансирование примерно на 10 млрд грн», — написал Гройсман.

Он также уточнил, что с 2017 года зарплаты работникам образования поднимутся на две ступени в тарифной сетке — в частности, за счет «дополнительных ресурсов».

Заявление Гройсмана прозвучало на фоне того, что скандальный мэр Днепра (бывший город Днепропетровск) Борис Филатов в нецензурной форме посоветовал родителям самостоятельно покупать учебники в школу и не рассчитывать на государство.

«Давайте вы не будете кривляться и писать гнусные намеки? Со школьными учебниками есть реальная проблема из-за загрузки типографии. Но, б***ь, можно начинать отучиваться жить на шару? Вам что, тяжело собственному ребенку купить учебники?» — написал Филатов в одной из соцсетей во время дискуссии на тему образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в государственном бюджете на 2017 год должна быть предусмотрена выплата стипендий и государственное финансирование обучения в магистратуре. «Не пропущу бюджет на следующий год, в котором будет отмена стипендий, отмена государственного финансирования обучения в магистратуре и другие эксперименты», — сказал Порошенко.

Ранее Минфин предложил Минобразования и Минсоцполитики Украины перейти на «европейскую практику», когда стипендии выплачиваются не всем, и внедрить академические стипендии для наиболее одаренных студентов и социальные — для тех, кому нужна поддержка.