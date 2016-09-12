Омск, 12 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова получила сертификат на денежное вознаграждение по итогам выступлений на Олимпиаде-2016.

omskportal.ru Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, сертификат на сумму 3 млн рублей омичке Вере Бирюковой 12 сентября вручил губернатор региона Виктор Назаров. Также спортсменка получила юбилейную медаль «Омск. 300-летие». Ее наставница Елена Арайс получит 1,5 млн рублей, уточнили в облправительстве.

По словам спортсменки, для нее эта награда — одна из самых трудных и дорогих: «Эту медаль я завоевала в честь трехвекового юбилея Омска».

Заместитель директора Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике Елена Арайс отметила, что золотая медаль Веры Бирюковой «в очередной раз вызвала волну интереса омичей к нашему виду спорта». Она предложила открыть новые группы для детей в недавно построенных ФОКах на Левобережье Омска: «У нас достаточно сил, желания, преподавателей для этого. Наше здание уже не вмещает всех желающих заниматься». Уточняется, что власти региона эту инициативу поддержали. Министру спорта Омской области Константину Подбельскому поручено включить в расписание новых ФОКов занятия юных «художниц».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро омские спортсмены Вера Бирюкова (в составе команды российских гимнасток), Виталина Бацарашкина и Роман Аношкин принесли в копилку российской сборной «золото», «серебро» и «бронзу».

Напомним, Олимпиада в Рио проходила с 5 по 21 августа. Сборная России по итогам Игр оказалась на четвертом месте в общем медальном зачете с 56 медалями (19 — золотых, 18 — серебряных и 19 — бронзовых).