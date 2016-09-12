Москва, 12 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 12 сентября телефонные переговоры с главой МИД Китая Ван И, посвящённые пятому испытанию ядерного оружия на территории Северной Кореи. Главы внешнеполитических ведомств осудили действия Пхеньяна. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

Министры отметили, что в сложившейся ситуации важно воздерживаться от таких действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости. Обе стороны сошлись во мнении, что ядерную проблему на Корейском полуострове нужно урегулировать политическими и дипломатическими методами.

«С. В. Лавров и Ван И договорились продолжать координацию позиций России и Китая по данному вопросу», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пхеньян 9 сентября провёл пятые ядерные испытания. После этого власти этой страны заявили, что теперь баллистические ракеты Северной Кореи могут быть оснащены ядерными боеголовками. В Южной Корее считают, что северный сосед готов к очередному испытанию на ещё не использованном полигоне.