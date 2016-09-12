Москва, 12 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) получили от Киева ноту о невозможности организации на территории Украины выборов в Госдуму для граждан страны. Об этом, как передает РИА Новости, заявил источник в МИД РФ.

Resizia Срыв выборов

«Ноту мы (власти РФ) получили, сейчас ее изучим и сделаем соответствующее заявление», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил главе МИД страны Павлу Климкину сообщить руководству РФ о том, что выборы в Госдуму РФ на территории страны осуществить невозможно.

Позже в пресс-службе МИД Украины сообщили, что официальный Киев может разрешить проведение выборов РФ на территории диппредставительств РФ. Однако Украина пойдет на этот шаг только в случае выполнения Москвой 2-х условий: отказа от проведения выборов в Крыму и Севастополе и вычеркивания из федеральных списков кандидатов от этих регионом.

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