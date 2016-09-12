Париж, 12 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Французская аэрокосмическая и оборонная промышленная группа Thales заявила, что достигла соглашения со спутниковым оператором SES для оснащения самолетов высокоскоростным доступом в интернет, сообщает 12 сентября Reuters.

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Новая услуга французских авиакомпаний будет называться FlytLIVE. Самолеты будут оснащены высокоскоростным доступом в Интернет к лету 2017 года. С этой целью будут задействованы два спутника компании SES.

Компания SES планирует запустить третий спутник SES-17, спроектированный Thales Alenia Space, в 2020 году, что позволит увеличить пропускную способность системы.