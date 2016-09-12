Владимир, 12 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. По данным на утро 12 сентября во Владимирской области выдано 2,8 тысячи открепительных удостоверений, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме. При этом только за четыре дня открепительные взяли примерно 1,3 тысячи человек.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

В одномандатных округах примерно одинаковое количество выданных открепительных. Так, в одномандатном избирательном округе №79 выдано 1485 удостоверений. В одномандатном избирательном округе №80 — 1318.

Получить документы жители могут до 17 сентября включительно.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы пройдут 18 сентября. Во Владимирской области зарегистрированы 19 кандидатов-одномандатников.

При этом на предыдущих выборах в федеральный парламент большое количество открепительных и временных участков для голосования стали причиной многих скандалов. В примеру, представители партии КПРФ заявляли о том, что в регионе открыто более 60 временных избирательных участков. На некоторые из них, которые в большинстве своем находились на предприятиях, вход наблюдателей и кандидатов был недоступен.