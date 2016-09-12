Таганрог, Ростовская область, 12 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Паровоз на таганрогском вокзале

В Ростовской области проводится проверка по факту гибели 30-летнего таганрожца на крыше вагона. По предварительным данным, мужчина пытался сделать оригинальное селфи, но от сильного удара током погиб на месте. Об этом со ссылкой на экстренные службы города сообщает местный информационный портал «Ёрш.Таганрог».

Инцидент произошел вечером 11 сентября на восьмом пути станции Марцево. На место оперативно прибыли спасатели и правоохранители. Выяснить обстоятельства и детали ЧП предстоит полицейским.

Стоить отметить, что именно здесь годом ранее погибла от высоковольной «себяшки» на цистерне грузового поезда школьница, её подруга получила тяжелые травмы и ожоги, девочку госпитализировали. Погоня за эффектным кадром обернулась трагедией 9 июня 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время жители всего мира жертвуют всем только для того, чтобы сделать уникальное селфи. Но вместо «автопортрета» получают увечья. Ещё один случай произошёл на Дону в 2015 году. В жителя Ростовской области, который хотел запечатлеть себя на фоне украинского КПП, была выпущена пуля. Молодой парень остался жив.

Ростовские студенты-медики в этом году устроили видеотрансляцию из операционной. Учащаяся медуниверситета, у которой в руках оказался мобильный телефон, после инцидента лишилась места в вузе.

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