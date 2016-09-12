Рига, 12 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Все меньше жителей Латвии верят в то, что остается еще немного подождать и жизнь наладится, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Так, более трети респондентов признались, что никогда не верили в то, что осталось еще немного потерпеть и жизнь наладится. По их мнению ситуация из года в год становится все мрачнее.

В то же время, почти 60% респондентов хоть раз ловили себя на мысли, что надо еще немного подождать, в том числе 45% опрошенных такие мысли посещают время от времени, а 13,8% — живут с этой идеей постоянно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции, по недавно опубликованному исследованию Eurostat, находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. В соседних с Латвией странах Прибалтики уровень благосостояния оказался значительно выше, чем в Латвии. Так, в Литве угрозе бедности подвержены 21,6% горожан и 32,4% жителей села, в Эстонии — 25% и 26,5%.

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