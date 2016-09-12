Санкт-Петербург, 12 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») в текущем году намерен поставить сельхозпроизводителям Оренбургской области 120 тракторов. С начала 2016 года аграриями этого региона уже приобретено 92 петербургских трактора. Об этом сегодня, 12 сентября, ИА REGNUM сообщили в управлении по связям с общественностью ОАО «Кировский завод».

kzgroup.ru Трактора «Кировец»

В ходе состоявшегося визита на предприятие представительной делегации из Оренбургской области во главе с губернатором Юрием Бергом было подписано соглашение о сотрудничестве этого региона и АО «Петербургский тракторный завод».

Целью соглашения, как сообщается, «является обеспечение предприятий АПК Оренбуржья энергонасыщенными тракторами «Кировец» в увеличенных объемах и на долгосрочной основе».

Гостям из Оренбуржья показали модернизированные тракторы серии К-744Р, оснащенные автоматизированной коробкой передач «Т5», а также трактор «Кировец» на гусеничном ходу. Губернатор Юрий Берг лично провел тест-драйв трактора К-419, открывающего новую серию машин мощностью 180−240 л.с.

Власти Оренбургской области подтвердили, что делают ставку на петербургские трактора при модернизации машино-тракторного парка региона, поскольку «Кировцы» доказали свою надежность.

Как отмечают на предприятии, на полях Оренбуржья сейчас работает в общей сложности 2462 «Кировца» различных модификаций, причем за последние 4 года закупки петербургских тракторов выросли на порядок.

Помимо поставок новейших тракторов, в соответствии с подписанным соглашением, «Петербургский тракторный завод» окажет содействие в оборудовании учебного класса на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».

Для справки:

АО «Петербургский тракторный завод» (дочернее общество ОАО «Кировский завод») производит 7 модификаций сельскохозяйственных тракторов «Кировец» (серий К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 430 л.с.) и 17 видов спецификаций дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов «Кировец».В 2015—2016 годах предприятие начало производство новейших моделей высокотехнологичной промышленной техники — фронтального колесного погрузчика с бульдозерным оборудованием «Кировец» К-708 МВА-УДМ, трактора «Кировец» К-708.4 и др. Продукция предприятия не только соответствует западным аналогам, но и превосходит их по ряду параметров.