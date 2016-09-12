Москва, 12 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Москве запуск Московского центрального кольца (МЦК) окажет большое влияние на развитие рынка жилой и коммерческой недвижимости города: повысится инвестиционная привлекательность близлежащих к станциям нового кольца свободных для строительства земельных участков, заявил корреспонденту ИА REGNUM собственник ГК «ЭКООФИС» Андрей Ковалев. Он отметил, что на территориях вблизи станций появятся новые торговые центры, жилье, многофункциональные и апарт-комплексы, однако бизнес-центров строить не будут. Причина — невысокий уровень спроса на офисную недвижимость.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

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«Учитывая текущее дорогое и труднодоступное банковское финансирование строить новые бизнес-центры девелоперам пока не выгодно. Ведь при таких условиях реальные сроки окупаемости сегодня могут доходить до 20 лет и более», — пояснил он.

Кроме того, нет существенного стимула для строительства офисных объектов вдалеке от метро, добавил Ковалев. Также эксперт отметил, что застройщикам не интересны расположенные фактически посередине между ТТК и МКАД объекты, так как основные точки деловой активности находятся именно в границах ТТК.

При этом для уже действующих офисных проектов новая магистраль может принести позитивные перемены: спрос на объекты вырастет благодаря значительному улучшению транспортной доступности, однако снизится уровень вакантных площадей, собственники будут думать о повышении ставок. «Однако, рост ставок вряд ли будет существенным — не более 5−10%», — уверен Ковалев, подчеркнув, что из-за увеличения арендной платы арендаторы будут уходить в другие бизнес-центры.

Напомним, ранее Ковалев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что за развитием транспортной системы последует торговый сегмент коммерческой недвижимости. Возле станций МЦК развитию новых магазинов будет способствовать высокий пешеходный трафик.

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