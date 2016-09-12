Ереван, 12 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Новым генсеком Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет Сейран Оганян, который сейчас занимает пост министра обороны Армении, сообщил ИА REGNUM источник в министерстве обороны Армении. По его словам, Оганяна на посту министра, скорее всего, сменит Владимир Гаспарян — начальник полиции Армении. Гаспарян до перехода в полицию занимал пост заместителя министра обороны, а до этого долгие годы работал начальником военной полиции.

Сейран Оганян и Николай Бордюжа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что 14 сентября будет названо имя нового генерального секретаря этой организации. Его представят в Ереване на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне президентов. Уже известно, что главой станет представитель Армении.

21 декабря 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок полномочий действующего генерального секретаря Бордюжи до 1 января 2017 года. Также главы стран-участниц организации подписали документ, предусматривающий назначение генерального секретаря ОДКБ на ротационной основе.

9 сентября 2016 года президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства. Выступая днём ранее на совете правящей Республиканской партии Армении (РПА), председателем которой является, Саргсян заявил, что в ближайшее время можно ожидать существенных перемен. «Речь, в первую очередь, касается реализуемой политики, её приоритетов, почерка, постановки целей, также в плане приведения в соответствие с требованиями обновленной Конституции. В качестве следствия, несомненно, будут и кадровые перемены. Будут перемены почти во всех сферах системы управления, начиная от Аппарата Президента, до судебно-правовой системы», — отметил Саргсян.