Москва, 12 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В случае отмены согласия клиента банка на доступ к данным его кредитной истории банки будут бороться за хороших заемщиков путем снижения для них ставки по кредиту. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, комментируя намерения банковского сообщества отменить согласие клиентов на доступ к его кредитной истории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Конечно, это раскроет перед банками истинную картину положения дел с заемщиками, и они смогут работать с ними в другом ключе, предлагая те продукты, которые им точно нужны. Вопрос в том, не произойдет ли навязывания кредитов, но банки в любом случае работают с населением, люди постоянно получают холодные звонки и другие предложения», — отметил эксперт.

По мнению Шиляева, в случае принятия новой нормы работа банков с населением станет более конкретной. «Это будет более сегментированное предложение, но в таком случае и права заемщика должны быть защищены, он должен иметь право на ограничения доступа банка к своей истории, но таким людям будет сложнее получить кредит», — предположил эксперт.

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Банкам эта история выгодна с той точки зрения, что они смогут сразу отсекать плохих заемщиков, подчеркнул Шиляев. «Банки будут предлагать свой сервис качественным заемщикам и бороться за них путем снижения предлагаемой учетной ставки, то есть стоимость кредита для таких заемщиков может быть снижена», — полагает председатель правления банка.

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Представители банковского сообщества от имени ассоциации «Россия» направили в ЦБ обращение с предложением отменить в ряде случаев обязательное согласие клиента на запрос банка в Бюро кредитных историй (БКИ). Банкиры предлагают сделать полученное один раз согласие на запрос в БКИ бессрочным. Представители кредитных организаций предлагают отменить необходимость получения согласия на запрос кредитной истории для тех граждан, которые уже есть в клиентской базе банка, например, имеют дебетовые зарплатные карты. Банк России готов обсуждать эти предложения, пишет «Коммерсант».