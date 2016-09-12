Ярославль, 12 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. До дня голосования по выборам депутатов Госдумы России 7 созыва осталось меньше недели. Корреспондент ИА REGNUM встретился с председателем Избирательной комиссии Ярославской области Олегом Килипченко и расспросил его об основных моментах текущей избирательной кампании.

фото сайта Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко

ИА REGNUM: Среди многих моих знакомых распространено убеждение, что на выборы ходить бессмысленно. Как бы ни голосовали, все равно ничего не изменить. Что бы вы сказали таким людям?

— Я считаю, что ходить на выборы необходимо хотя бы для самореализации, для того, чтобы высказать свои взгляды. Выборы и референдумы являются единственным законным механизмом, позволяющим каждому гражданину донести свою позицию о векторе развития страны. Поэтому я уверен, что необходимо прийти на выборы, проголосовать. Причем проголосовать не по принуждению, а по своим убеждениям. А задача избирательных комиссий — обеспечить представительство кандидатов различных взглядов. Чтобы каждый мог найти своего кандидата. И это обеспечит легитимность выборов.

ИА REGNUM: Ожидается, что явка на эти выборы будет небольшой. Специалисты говорят, что нет яркой борьбы, нет принципиальных противостояний. Нужно ли в этой ситуации как-то стимулировать интерес людей к выборам, или же это их личное дело — голосовать или нет?

Мне кажется, в любом случае необходимо приглашать, максимально информировать избирателей, что мы и делаем. Мы всем уже направили приглашения, запустили видео и аудио ролики, активно идет информационно-пригласительная работа — наружная реклама, средства массовой информации. Многие избиратели, увы, апатичны. Некоторые высказывают негодование, что область разделили на два округа, и их любимый политик баллотируется в другом округе. Такие претензии предъявляют люди с активной гражданской позицией. Для нас важно, чтобы избиратели участвовали в выборах, пришли на участки, чтобы избранные 18 сентября депутаты Госдумы были действительно представителями области, представителями народа.

ИА REGNUM: В ряде стран, например в Бельгии, Греции, Италии существует штраф для избирателей, которые не ходят на выборы. Как вы относитесь к подобной практике?

Такие предложения звучали и в России. Мне кажется, что стимулирование путем штрафов для русского человека не очень эффективно. Людей нужно заинтересовывать, а не гнать из-под палки. К тому же наша судебная система не настолько хороша, чтобы мы могли привлечь к ответственности до 70% населения. Если такой закон был бы принят в России, то это стало бы началом конца той политической силы, которой он был разработан.

ИА REGNUM: Ваш предшественник Денис Васильев был осужден за взятку. Насколько вообще избирательная система коррупциогенна? Сталкивались ли вы с попытками коррумпировать вас или членов других комиссий?

С предложением взятки, «откатов», как у Дениса Васильева, я не сталкивался. Все политические силы заинтересованы в том, чтобы избирательные комиссии были к ним лояльны. Используют различные методы — кто-то постоянно присутствует на наших заседаниях, кто-то заваливает жалобами. Мы ориентируем все избирательные комиссии на то, что наша главная установка — соблюдение закона.

ИА REGNUM: Сталкивались ли вы в рамках этой избирательной кампании с попытками кандидатов или партий намеренно спровоцировать избирательную комиссию?

Зачастую кандидаты сами создают конфликтные ситуации. Подают жалобы, причем «чужими руками», то есть жалуются сами на себя. Создают вокруг себя шумиху, чтобы стимулировать к себе интерес. Бывает, партии разрабатывают методички для своих наблюдателей, в которых допускают ошибки, и пытаются заставить действовать комиссии в их партийной трактовке. В избирательной кампании часто бывают сложные ситуации. Если вы видите, что наклеена листовка какого-то из кандидатов, это еще не значит, что она изготовлена и оплачена им. Это может быть провокацией конкурента: нанятые им люди расклеивают агитационные материалы соперника, чтобы его привлекли к ответственности или даже сняли с избирательной гонки.

ИА REGNUM: В рамках избирательной кампании в Ярославской области было, пожалуй, два резонансных события. Это сбор подписей членами участковых комиссий в поддержку Михаила Крупина и отказ в регистрации, а затем восстановление Евгения Тарло. Почему, на ваш взгляд, произошли данные события?

В случае с Михаилом Крупиным сработала старая схема, когда общественные активисты, которые есть в муниципальных районах области, участвуют во всех общественных мероприятиях — и в сборе подписей, и в работе комиссий, и в агитационной работе, не отдавая себе отчет в том, что это не соответствует закону. У нас был такой прецедент в Рыбинске, на выборах главы в 2013 году два кандидата были отстранены от участия в избирательной гонке в связи с тем, что подписи собирали члены участковых комиссий. Так получилось, что в Рыбинске в этом году ни один член участковой комиссии не участвовал в сборе подписей. Остальные муниципальные образования, к сожалению, участвовали в сборе подписей за Михаила Крупина. Мы попросили членов комиссий написать объяснение, почему они это делали. В объяснениях люди указывали чисто материальные причины — желание заработать. Что касается дела Евгения Тарло, то это произошло из-за нововведений законодательства. Кандидатам, выдвинутым по партсписку, необходимо сдавать справку о расходах одновременно со всеми документами, для одномандатников — закон не столь однозначен. Мы отказали в регистрации Евгению Тарло в связи с тем, что он не подал вовремя справку о расходах, наше постановление выдержало обжалование в Центризибркоме, в Ярославском областном суде, но Верховный Суд все-таки принял сторону кандидата, встав на защиту его пассивного избирательного права. Мы уже зарегистрировали кандидата Тарло. Необходимо признавать ошибки и двигаться вперед, и избирательная комиссия готова приложить усилия для того, чтобы Евгений Тарло не чувствовал себя ущемленным с точки зрения агитации, информирования о своей деятельности. Можно было ждать мотивированного решения Верховного Суда, но это затянуло бы процесс, поэтому мы очень оперативно зарегистрировали кандидата.

ИА REGNUM: На заседании комиссии, где Крупина не зарегистрировали, вы говорили о том, что против членов УИК будут возбуждены дела об административном правонарушении. И в стране такие прецеденты были. Почему в итоге это не было сделано?

Все члены УИКов, уличенные в сборе подписей, выведены из состава участковых комиссий. Это дает нам уверенность в честности комиссий и легитимности голосования на избирательных участках, в состав которых входили сборщики подписей. Михаил Крупин, на мой взгляд, может сам инициировать какие-либо разбирательства, это его право. Мы посчитали, что главное — провести процесс очистки комиссий от тех членов, что нарушили закон. А процесс публичной порки членов УИКов, я думаю, не добавил бы нам авторитета в глазах других членов комиссий.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете активность партий и кандидатов на этих выборах? Много ли спорных, конфликтных ситуаций? Есть ли принципиально новые конфликты или все стандартно?

Активность кандидатов в последние дни особенно возрастает. Борьба ведется не только на улицах, в телеэфире, газетах, интернет-изданиях, борьба вдеться и в Избирательной комиссии, и в судебных органах. Все чаще звучат призывы о снятии с гонки тех или иных кандидатов. Столкнулись мы и со старой технологий кандидатов-двойников, и выдвижением кандидатов партиями, которые фактически не ведут деятельность на территории области. Между тем в этой кампании не было ни газет, обличающих кандидатов, ни подложных газет и листовок от имени самих кандидатов. Среди особенностей агитации отмечу такую: некоторые кандидаты не регистрируют свои агитационные материалы, как это положено по закону, не ведут официальной агитационной работы. Видимо, боясь ответственности. Ведь несоответствие зарегистрированного материала закону может нести для кандидата массу негативных последствий — вплоть до снятия с гонки, а неофициальные листовки использовать проще. Необходимо же еще установить кто их изготавливает, кто распространяет. В этом наше законодательство несовершенно.

ИА REGNUM: На фоне выборов депутатов федерального парламента многие забыли о том, что в регионе пройдут и муниципальные выборы. Какие интересные моменты были на них?

У нас проводятся выборы трех глав сельских поселений области и 20 депутатов районного и муниципального уровня. В Пошехонском районе зарегистрирован кандидат от «Интернациональной партии России» Шамиль Бадаев. Мы впервые услышали об этой партии перед июльскими выборами главы Волжского поселения Некоузского района, когда они хотели выдвинуть там своего кандидата. Но тогда этого не произошло, и партия решила принять участие в выборах в Пошехонском районе. Документы, предоставленные кандидатом, выполнены на высочайшем уровне, видимо, у партии есть свои грамотные юристы и политтехнологи. Также в данном поселении баллотируется представитель ЛДПР Александр Белов и действующий глава от «Единой России». Спектр кандидатов, можно сказать, на любой вкус. Неожиданной была ситуация в Головинском поселении Угличского района, где распустился муниципальный совет. По спектру кандидатов стало ясно, что через муниципальный совет Головинского поселения хотят остаться на своих местах нынешние руководители Угличского района. По новому закону Дума района формируется из депутатов и глав поселений, а глава района избирается думой.

ИА REGNUM: Какие вы бы выделили наиболее яркие моменты избирательной кампании 2016 года?

— Самые яркие моменты, это, безусловно, ситуации с Тарло и Крупиным. Из позитивных моментов — хорошая организация работы комиссий на местах, отсутствие административного давления на избирательную комиссию, это, кстати отметили и международные наблюдатели ОБСЕ. У нас активно работает созданный в июле Общественный совет, который мы сформировали для того, чтобы получать общественную оценку наших действий, и чтобы общественность получала нашу позицию. Это механизм обратной связи, который также удивил наблюдателей ОБСЕ. Активно работает и молодежная избирательная комиссия, в которой состоят молодые люди с активной гражданской позицией. Они стараются популяризовать выборы среди молодежи.