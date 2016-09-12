Владимир, 12 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Голосовать душой и сердцем призвала губернатор Владимирской области Светлана Орлова в рамках празднования Дня сельских старост. При этом глава региона не только попросила своих слушателей агитировать людей к участию к выборам, но и назвала конкретные фамилии. Запись заседания опубликовала владимирская газета «Томикс», которая принадлежит кандидату в депутаты Госдумы Сергею Казакову.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«У нас открытый бюджет, вы все его знаете, поэтому поговорите с людьми, попросите их прийти на выборы. Они должны голосовать душой и сердцем», — сказала Светлана Орлова.

На этой просьбе глава региона не остановилась. После долгого рассказа о том, что удалось сделать в регионе за три года, о том, что президент России Владимир Путин 15 лет по крупицам воссоздавал страну, а также о том, как народ победил в Великой Отечественной войне, Светлана Орлова назвала и фамилии «правильных» кандидатов.

«Речь сегодня идет о будущем нашей страны. Дума — это стабильность. У нас Аникеев, Игошин, Макаров, Ревенко… Люди должны понимать: изменения будут тогда, когда мы будем все вместе, когда мы не будем слушать этих демагогов и злыдней, которые за деньги проплаченные просто пишут неправду. Неправду. Область сегодня имеет серьезное движение вперед», — сказала Светлана Орлова.

При этом является ли это прямым нарушением законодательства — непонятно. Согласно ст. 40 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», лицам, которые замещают государственные или выборные муниципальные должности, напрямую запрещаются «агитационное выступление». Однако и тут есть исключение — если в этот момент спикер выступает как частное лицо, то агитация не является нарушением. Отметим, что в пресс-релизе о мероприятии, который был размещен на официальном сайте губернатора, слов о выборах практически нет, тем более не приводятся фамилии.

В Избирательной комиссии Владимирской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что жалобы на действия губернатора по данным на 12 сентября не было, а оценивать публикации в СМИ избирком не имеет права, поэтому говорить о том, было ли нарушение, можно будет только после исследования, которое будет проведено в случае поступления жалобы.

«Если посмотреть постановление Конституционного суда 2003 года, то упоминание тех или иных лиц, партий, не является агитацией. Если включить телевизор, то можно услышать информацию, в которой идет упоминание политических партий, кандидатов. Это не является агитацией», — сказал председатель избиркома Вадим Минаев.

ИА REGNUM отмечает, что прежде глава региона несколько раз в своих выступлениях касалась темы выборов, а также необходимости идти на избирательные участки и голосовать. Однако до этого случая она ни разу не называла конкретные фамилии.

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 18 сентября 2016 года. Во Владимирской области сформированы два одномандатных избирательных округа, в которых баллотируются 19 кандидатов, которые являются представителями политических партий.

При этом выборы проходят достаточно спокойно. Несмотря на ожидания экспертов, в преддверии выборов Владимирская область не попала в список регионов, в которых может быть применен административный ресурс. Ранее эти регионы назвала глава ЦИК Элла Памфилова.

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Из немногочисленных скандалов выделяется только скандал вокруг кандидата от «ЕР» Игоря Игошина и браслетов, которые он подарил школьникам в Гусь-Хрустальном. Кандидат от партии «Гражданская платформа» Сергей Казаков просит избирком снять противника с выборов, считая эти действия подкупом избирателей.