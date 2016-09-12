Грозный, 12 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В Чечне с признаками отравления доставлены в больницу трое детей в возрасте от трех до 12 лет. Мать девочек выводила у них вшей раствором против педикулеза. После нанесения средства на волосы состояние детей резко ухудшилось. Об этом ИА REGNUM 12 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В срочном порядке детей доставили в больницу, однако младшую девочку спасти не удалось. Состояние двух других — 7 и 12 лет — в настоящее время врачи расценивают как стабильное.

По данному факту проводится доследственная проверка. Ее проведение держит под контролем прокурор республики.

К сожалению, педикулез все еще является достаточно распространенным заболеванием. В 2015 году в Российской Федерации зарегистрировано порядка 243 тысяч случаев педикулеза, что на 15% ниже, чем в 2014 году.

Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от трех до шести лет. Число заболевших на 100 тысяч населения превышает среднероссийский показатель в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Архангельской области, городах Москве и Санкт-Петербурге.

При современном уровне медицины педикулез успешно лечится всевозможными средствами, которые продаются в аптеках. Однако медики настоятельно рекомендуют точно соблюдать инструкцию по их применению.