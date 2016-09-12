Лондон, 12 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Британская газета Daily Mail перепутала главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко с полковником Дмитрием Захарченко, задержанным ранее в Москве за взятки.

Скриншот Russia Today Захарченко

Статью о крупном коррупционном скандале редакция сопроводила фотографией главы ДНР. При этом имя фигуранта дела о взятках указано правильно. К настоящему времени фото из статьи уже удалено.

Напомним, 10 сентября заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы на два месяца.

Ранее ему были предъявлены обвинения по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».

Захарченко был задержан 9 сентября в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у Захарченко были изъяты 20 млн рублей. При обыске на квартире Захарченко оперативники нашли мешок с иностранной валютой на сумму около 9 млрд рублей. По неподтвержденным данным, квартира, где были обнаружены столь внушительные средства, принадлежит сестре Захарченко.