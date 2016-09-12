Воронеж, 12 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Ил-96−400 производства Воронежского авиазавода может закрыть основные потребности как по дальнемагистральным полетам, так и по чартерным рейсам на курорты в летний сезон. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин в ходе визита в Воронеж 10 сентября.

U-95 Ил-96

Вице-премьер ознакомился с ходом производства самолетов Ил-96 и Ан-148. Ил-96−400, который собирают в Воронеже, почти на 10 метров длиннее более ранней модели. Салон рассчитан на 370 и 400 мест. Как отмечалось, Ил-96−400 призван стать основным отечественным лайнером для дальнемагистральных перелетов на период, пока не будет поставлено на поток производство нового конкурентоспособного пассажирского самолета с двигателем высокой мощности. Сейчас двигатель мощностью 35 тонн тяги проходит испытания в Перми.

«На период создания лайнера с новым двигателем появляется Ил-96−400, отвечающий требованиям авиакомпаний по нагрузке на одно кресло по топливу. Плюс мы полностью делаем собственный салон, тем самым удешевляя производство. Ил-96−400 может закрыть основные потребности как по дальнемагистральным полетам, так и по чартерным рейсам на курорты в летний сезон», — отметил Дмитрий Рогозин.

Он также сообщил, что федеральное финансирование, помимо нового мощного двигателя и самолетов Ил-96−400, выделено также на создание Ил-114, призванного «закрыть» все межрегиональные перелеты дальностью 1500 км.

Самолет, как ожидается, должен решить вопрос транспортной доступности без переплаты за покупку иностранной техники и финансирования тем самым зарубежных экономик, которые вводят санкции. «И Воронеж играет в этом процессе очень важную роль», — подчеркнул Рогозин.

Справка ИА REGNUM. ОАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, региональные самолёты Ан-148, агрегаты и запчасти для самолётов, в том числе агрегаты для самолетов SSJ, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники.