Якутск, 12 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Зачем школьникам Якутии нужны уроки трезвости, чем недовольны застрявшие в больничном лифте пациенты, на кого намерена променять Андрея Борисова «Единая Россия» и как собираются популяризировать якутский «Оскар» — в обзоре ИА REGNUM.

Уроки трезвости. Советский плакат

Уроки трезвости

Предложения усилить антиалкогольное воспитание в семьях якутян, а также ввести во всех школах республики уроки трезвости по методу Шичко прозвучали на конгрессе «Арктика без алкоголя», пишет газета «Якутия». Специальные преподавательские курсы, которые планируется ввести в учреждениях образования республики, хорошо зарекомендовали себя в борьбе с алкоголизмом и курением. Обязательными хотя бы 10 занятий в год по этой методике считает необходимым ввести в школах руководитель управления по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции Якутии Матвей Лыткин.

Необходимость усиления антиалкогольного воспитания в семьях он аргументировал в частности тем, что многие родители сами показывают плохой пример детям, которые затем, копируя взрослых, чокаются кружками. «Алкоголизм родителей сегодня является одной из самых больших социальных проблем в Арктике, и об этом надо говорить прямо», — пишет газета.

В качестве эффективности антиалкогольной политики Матвей Лыткин приводит снижение количества точен продажи алкоголя на 38% за три года. В рамках конгресса представители арктических районов высказывались за ужесточение продажи винно-водочных изделий в населённых пунктах. Напомним, продажа спиртного под запретом уже в 75 населённых пунктах республики.

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Единороссы сменили «троянского коня»?

Представители регионального отделения «Единой России», которые раньше сообщали о том, что поддерживают госсоветника республики, самовыдвиженца Андрея Борисова, сегодня заявили о том, что теперь их фаворит — кандидат от партии «Родина» Олег Тарасов, пишет «Блокнот Якутска».

Между тем Верховный суд ещё не принял решение о недопуске к выборам Андрея Борисова. Напомним, что Верховный суд Якутии удовлетворил иск кандидата к избиркому, отказавшему ему в регистрации.

Сенсационное заявление о новом объекте поддержки сделал депутат Госсобрания республики, член фракции «Единая Россия» Александр Дудников. О том, что на выборах он поддерживает Олега Тарасова, единоросс заявил во Дворце культуры Алдана на встрече Олега Тарасова с горожанами.

«Совершенно ясно, что это не личная инициатива алданских единороссов. Решение. кого власти поддерживают на выборах, принимается на самом высоком уровне в Якутске», — отмечает «Блокнот Якутска», подчёркивая при этом, что рейтинг у «Единой России» в Алдане невысокий.

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Пленники лифта

В лифте поликлиники №3 Якутска застряли десять пациентов, в том числе три ребёнка. Люди возмущены тем, что их так долго вызволяли из плена, руководство медучреждения — тем, что в лифт вошло больше людей, чем он мог перевезти.

Как пишет News.Ykt.ru, люди оказались в заточении на 40 минут. «Из-за того, что воздух не циркулировал, в скором времени дышать стало нечем, запотели зеркала, — рассказывает пострадавшая Нонна Васильевна. — У некоторых началась паника. Беременная женщина стала приговаривать, что лифт сорвется и мы все погибнем. Она была почти в полуобморочном состоянии. Мы как могли успокаивали её. Затем начала в панике кричать бабушка. Через 40 минут нас, наконец, вызволили».

По словам женщины, никому из пострадавших не была оказана медпомощь, нет дежурного лифтёра и вентиляции в кабине. По штатному расписанию лифтёр не предусмотрен, сообщает руководитель поликлиники Светлана Давыдова. По её словам, лифт рассчитан только на шесть человек, и пациентов об этом письменно информировали. «Конечно, лифт застрял. Кто виноват, что люди читать не умеют», — сказала главврач.

Кому якутский «Оскар»?

Якутские скульпторы отлили точную копию похожей на «Оскар» статуэтки, которую подарили Леонардо Ди Каприо, и намерены её продать. Как пишет ИА SakhaNews, копия Оскара-монголоида будет сделана из латуни, а деньги от её продажи направят на помощь больным ДЦП детям.

От оригинала копия почти не отличается, так как покрыта специальной краской. Стартовая цена статуэтки — 35 000 рублей.

Между тем, как пишет «Якутск.ру», якутский «Оскар» его создатели намерены вручать ежегодно выдающимся людям мира. Кто получит награду в 2017 году, авторы идею пока скрывают, подчёркивая, что он не менее известен, чем Леонардо Ди Каприо, и предполагая, что для статуэтку для него якутяне столь же охотно соберут серебро.

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