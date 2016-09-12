Жуковский, Московская область, 12 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Прием первого пассажирского рейса в подмосковном международном аэропорту «Жуковский» состоялся с задержкой. Посадка самолета авиакомпании «Белавиа» состоялась в 09:54 мск, в то время как по расписанию борт должен был прибыть в Подмосковье в 9:40.

ross-tur.ru Рейс сомолета

Причиной опоздания стала задержка отправки борта из аэропорта Минска. Вылет рейса был намечен на 08:15, однако состоялся лишь в 08:47, сообщается на сайте перевозчика. Отправка обратного рейса также была задержана. Самолет, следующий в столицу Белоруссии, должен был подняться в воздух в 10:20 мск и прибыть в 11:45 по местному времени, однако посадка состоялась лишь в 12:24.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подмосковный аэропорт «Жуковский» был открыт 30 мая этого года, а 22 августа российские авиакомпании получили разрешение на осуществление международных регулярных пассажирских перелетов из воздушной гавани. Предполагается, что из «Жуковского» самолеты будут отправляться в Грузию, Австрию, Германию, Великобританию, Китай и Казахстан.