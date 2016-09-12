Екатеринбург, 12 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из окна пятого этажа по улице Фрезеровщиков выпала беременная женщина. Несмотря на то, что бригада «скорой» практически сразу прибыла на место происшествия, жизнь пострадавшей не удалось спасти. Об этом сообщили в управлении Горздрава корреспонденту ИА REGNUM.

Unsplash Беременная женщина возле окна

Женщина была доставлена в больницу №23 и лучшие медики боролись за её жизнь и жизнь ребёнка. Врачи сделали всё возможное чтобы спасти ей жизнь. Женщина была подключена к прибору искусственной вентиляции лёгких, был проведён непрямой массаж сердца и другие реанимационные процедуры. Однако полученные травмы и внутреннее кровотечение оказались слишком серьёзными, и медикам так и не удалось спасти жизнь потерпевшей и её ребёнка.

«По данному факту организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM. Рассматриваются все версии произошедшего. На данный момент установлено, что женщина проживала со своим сожителем (его на момент инцидента не было дома) на съёмной квартире. Предварительно установлено, что насильственных действий в отношении женщины не совершалось. «Проводятся опросы родственников и знакомых потерпевшей», — уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.

Ранее в прессе появилась информация о том, что накануне события женщина конфликтовала со своим сожителем, а в день трагедии была в состоянии алкогольного опьянения. Однако в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области данную информацию не комментируют.

Отметим, громкий случай с участием беременной женщины последний раз был зарегистрирован в регионе в 2008 году. В Первоуральске дама была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. Известно, что ранее она была дважды судима, имела проблемы с зависимостью от наркотиков и положительный ВИЧ-статус.