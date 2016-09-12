Севастополь, 12 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Севастополь прогнозирует 25−30 МВт дефицит электроэнергии в период осенне-зимнего сезона и подготавливает дизель-генераторные установки, которые использовались во время энергоблокады в прошлом году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве 12 сентября заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«В этот отопительный сезон у нас возможен дефицит электроэнергии порядка 25−30 МВТ. Соответственно, имеющиеся в городе 388 дизель-генераторов, которые остались в городе после ликвидации ЧС, связанной с энергоблокадой, проходят техобслуживание. Нужно предусмотреть закупку топлива для их заправки», — сказал Чибисов.

Он пояснил, что речь идет о пиковых нагрузках в энергосистеме при особо низких температурах воздуха ниже 20 градусов. Риски нехватки связаны с недостатком вырабатываемой электроэнергии севастопольской ТЭЦ, которая, в том числе, поставляет тепло для отопления части жилого сектора.

Вместе с тем, сообщается, что во всех образовательных учреждениях Севастополя ДГУ не закреплены за ответственными лицами, а переданы по актам, что сделает невозможным провести процедуры закупки топлива для установок.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя ранее просчитывало энергобаланс в летнем сезоне для прогнозирования возможных пиковых режимов и предупреждения нестандартных ситуаций.

Поставщиками тепловой энергии в Севастополе сегодня являются два предприятия — ГУПС «Севастопольэнерго» (81% от рынка) и ООО «СГС плюс», арендующая мощности севастопольской ТЭЦ (19% вырабатываемой теплоэнергии).

Ранее сообщалось, что подключение третьей нитки энергомоста позволило получать электричество в необходимых Севастополю объемах. Ежедневная потребность Севастополя в электроэнергии составляет около 200 МВТ.