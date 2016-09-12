Архангельск, 12 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Последние десять лет в Архангельской области отмечается положительная динамика в демографической ситуации.

bykst Обручальные кольца

Как ИА REGNUM сообщили в агентстве ЗАГС Архангельской области, за период с 2006 по 2016 год наблюдается сокращение общего количества умерших людей.

Если в 2006 году органами записи актов гражданского состояния Архангельской области был зарегистрирован 19 351 умерший, то в 2015 году данный показатель составил 15 566 человек.

Ещё один позитивный момент: начиная с 2011 года в Поморье отмечается постепенное уменьшение числа регистрируемых разводов.

Изменился и средний возраст лиц, вступающих в брак: в настоящее время он составляет от 25 до 34 лет, тогда как в 2006 году — 18−24 года.

Увеличивается количество детей, рождённых в зарегистрированном браке: с 51 процента в 2011 году до 63 процентов в 2015 году. За этот же период на 13 процентов выросло количество семей, в которых родился второй ребёнок, на треть — три и более детей.

Кроме того, в регионе стабильные показатели регистрации усыновления (удочерения) детей. При этом, по сравнению с 2006 годом, в области значительно сократилось количество детей, усыновлённых иностранными гражданами.