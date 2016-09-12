Великий Новгород, 12 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в день голосования 18 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки у шести школ и гимназий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 сентября, проинформировала пресс-служба мэрии.

Иван Куликов. Ярмарка. 1910

Организатором ярмарок является комитет потребительского рынка и услуг администрации Великого Новгорода. Они откроются на прилегающих к образовательным учреждениям территориях с 8 утра и будут работать до 20:00, когда закроются и избирательные участки в этих школах и гимназиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде в единый день голосования 18 сентября, помимо выборов депутатов Государственной думы РФ, будут выбирать депутатов Новгородской областной думы и депутата городской думы по одномандатному округу №14.