Москва, 12 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Москве арестован очередной высокопоставленный сотрудник МВД России — заместитель начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковник полиции Дмитрий Захарченко. Ему предъявили обвинения в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия. При обыске в квартире родственницы Захарченко был обнаружен валютный эквивалент 9 млрд рублей. Полковник заявил, что квартира принадлежит его родной сестре и что в ней хранилось, он не знает.

Furni Tour Под арестом

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM арест полковника полиции, адвокат Владимир Постанюк сообщил, что в его деле возникают определенные сложности — деньги могут принадлежать и сестре Захарченко. «Другое дело, что ей потребуется объяснить происхождение денег, чего она, скорее всего, сделать не сможет. И здесь подозрения опять падут на Захарченко, тем более, что его подозревают в причастности к пропаже денег из «Нота-банка» — а оттуда пропало как раз 26 млрд рублей, то есть те 8 млрд, что нашли в квартире сестры полковника, могут быть как раз частью денег «Нота-банка», — пояснил он.

Юрист отметил, что задержание Захарченко — очередной эпизод цепочки громких арестов, которые прошли по Москве в рамках расследования предполагаемых коррупционных связей между верхушкой правоохранительных структур столицы и известным криминальным авторитетом «вором в законе» Захаром Калашовым («Шакро Молодой»). «Нет ничего удивительного в том, что за генералами Следственного комитета России «полетели головы» и в МВД. Таким образом, власть дает понять, что все же держит ситуацию с коррупцией под контролем и не позволяет отдельным чиновникам столь демонстративно нарушать закон. В то же время, вряд ли можно говорить о серьезных системных «чистках» в правоохранительных органах. Скорее всего, аресты в полиции и СКР закончатся на выявлении конкретных лиц, причастных к конкретным коррупционным делам и схемам», — считает Постанюк.

Что касается судьбы самого Захарченко, то если его вина будет доказана, ему может грозить очень серьезное наказание, заявил адвокат. Так, по статье 290 УК РФ «Получение взятки» максимальное наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы, по статье 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», в зависимости от части статьи, максимальное наказание может быть от 4 до 10 лет лишения свободы, по статье 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия» максимальное наказание — четыре года лишения свободы. «То есть, лет десять лишения свободы для полковника — не предел», — резюмировал он.

Правозащитник Вячеслав Ярин в комментарии корреспонденту ИА REGNUM отметил, что задержания крупных госслужащих всегда несут большой резонанс, однако на этот раз резонанс оказался широким неожиданно. «Странно, что у человека, который даже не носит генеральские погоны, нашлась сумма, превышающая бюджет крупного российского города. На данный момент полковнику главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ инкриминируется не только злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).Существуют основания полагать, что именно Захарченко способствовал побегу за границу бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. Как итог, в данный момент госслужащему инкриминируют также статьи 290 (получение взятки) и 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия) УК РФ», — сообщил Ярин.

Тем не менее, правозащитник подчеркнул, что говорить что-то о возможном наказании пока рано: во-первых, возможно, дело будет вестись еще очень долго; во-вторых, наказание может быть как вовсе отсутствующим или минимальным, так и весьма суровым. «Это довольно логично: сам Захарченко утверждает, что 120 миллионов долларов на самом деле ему не принадлежат. Если же связь госслужащего и наличных средств будет доказана, остается только предполагать, преступления какого масштаба могли быть совершены, если только в наличном эквиваленте в квартире чиновника хранятся такие суммы, — считает он. — Несмотря на то, что арестованным оказался довольно видный российский госслужащий, говорить о каких-то системных чистках, берущих старт в данный момент, вряд ли стоит. Очевидно, дело Захарченко напрямую связано с делом «Вымпелкома». В очередной раз сработал принцип «Большей Рыбы», и если к неудобным более высокостоящим лицам правонарушениям никто больше не имел отношения, никакие новые аресты за этим не последуют».

Напомним, Захарченко арестован до 8 ноября 2016 года по решению Пресненского суда Москвы от 10 октября. Обыски квартиры полковника проводились в рамках дела по предполагаемому получению им взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у Захарченко было изъято около 20 млн рублей. Затем в квартире сестры была найдена валюта в размере 9 млрд рублей.