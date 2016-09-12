Владикавказ, 12 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Северной Осетии энергетики взыскивают долги с помощью рубильника. Как сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время от электроснабжения отключены 294 домовладения, которые задолжали за потребленную электроэнергию почти девять миллионов рублей.

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Представители Северо-Осетинского филиала «МРСК Северного Кавказа» вынуждены ежедневно посещать в различных населенных пунктах злостных неплательщиков и просить их добровольно погашать долги. Тем же, кто отказывается от платы за израсходованную электроэнергию, просто отключают свет. Чтобы остаться без света достаточно иметь задолженность за два и более месяца.

Как говорят энергетики, они идут потребителям на определенные уступки. Например, предлагают частями оплачивать скопившиеся долги, но в случае отказа прибегают к крайним мерам в соответствии с законодательством. В результате количество неплательщиков за электроэнергию в августе снизилось по сравнению с июлем на 78 абонентов.

Отметим, что в числе злостных должников преобладают жители Пригородного, Правобережного районов и города Владикавказа. Среди них есть и юридические лица. Должникам, чтобы снова подключиться к линии, теперь придется не только полностью погасить долги, но и оплатить услуги энергетиков, связанные с подключением.

Напомним, что долги с населения и юридических лиц выбивает также ОАО «Севкавказэнерго». Сотрудникам компании удалось взыскать с двух крупнейших дебиторов через Арбитражный суд РСО-Алания 113 млн рублей. Были полностью удовлетворены иски в отношении МУП «Владикавказские водопроводные сети» и ОАО «Владикавказские тепловые сети».