Москва, 12 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Россия готова участвовать в строительстве АЭС и исследовательского ядерного центра в Алжире. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках встречи с министром энергетики Алжира Нуреддином Бутерфой, сообщили в Росатоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

«Алжирские коллеги рассматривают возможность строительства первой атомной электростанции, но для этого требуется провести работу по созданию компетенций и внесению изменений в действующую нормативно-правовую базу — по всем направлениям Госкорпорация «Росатом» готова оказать содействие и реализовать проект. Остро для наших алжирских партнеров стоит вопрос подготовки кадров в этой сфере. Мы готовы обсуждать строительство в Алжире исследовательского ядерного центра с участием Росатома», — сказал Новак.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2016 года Россия и Алжир подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, с алжирской — министр энергетики Алжирской Народной Демократической Республики Юсеф Юсфи. Соглашение предусматривает проектирование, сооружение, эксплуатацию и обслуживание атомных электростанций, а также исследовательских реакторов в Алжире.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что Россия «с удовольствием займётся» строительством АЭС в Алжире, если эта страна примет такое решение.