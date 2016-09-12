Великий Новгород, 12 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Новгородской области на публичное обсуждение вынесен один из проектов постановления регионального правительства, согласно которому в регионе предлагается запретить продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 в кафе, расположенных во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, проект документа вынесен на публичное обсуждение на специальном интернет-портале.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. Этюд. 1882

«Публичные обсуждения проходят в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Новгородской области», — отметили в пресс-центре. Срок обсуждения проекта документа — до 21 сентября.

Отмечается, что с инициативой об ограничении продажи алкоголя выступил комитет потребительского рынка Новгородской области. Она уже обсуждалась на заседании общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 1 августа 2013 года действует запрет на розничную продажу алкоголя с 21:00 до 10:00, который не касается заведений общепита. Кроме того, полный запрет на продажу алкоголя установлен в Международный день защиты детей (1 июня), День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября) и День выпускного мероприятия («Последний звонок») в образовательных учреждениях.