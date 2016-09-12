Орел, 12 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Расчеты с кредиторами первой очереди орловского банка «Церих», признанного банкротом в апреле этого года, начнутся с 19 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов».

Огюст Шарпантье . Кредитор. 1842

Как сообщается, расчеты будут производиться в течение трех месяцев, до 18 декабря. На банковские счета кредиторов будут зачисляться сумм в размере 6,62% от установленных требований.

По состоянию на 1 сентября конкурсному управляющему предъявлены требования 297 заявителей на общую сумму 2 млрд 126 млн 142 тыс. руб. В реестр включены требования 237 кредиторов на общую сумму 2 млрд 40 млн 552 тыс. рублей. К кредиторам первой очереди отнесены 170 заявителей, общая сумма требований — 1 млрд 957 млн 125 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у орловского банка «Церих» была отозвана 26 февраля этого года, 21 апреля банк был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим в настоящее время проводится инвентаризация имущества банка, которую планируется завершить 19 сентября.