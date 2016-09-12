Чебоксары, 12 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В чебоксарском культурно-выставочном центре «Радуга» открылась передвижная выставка «Азбука» Льва Толстого в иллюстрациях современных художников». Экспозиция сформирована из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого (г.Москва) и приурочена к 188-летию со дня рождения писателя, сообщили ИА REGNUM организаторы.

radugaart.ru Фрагмент экспозиции

Содержание каждой из четырех книг «Азбуки» включает художественные тексты и популярные рассказы по истории, физике, естествознанию, географии, тексты для заучивания и материалы по арифметике. На выставке представлено и раритетное издание — «Азбука» Л.Н. Толстого 1913 года.

Кроме того, в литературную часть экспозиции вошли «Книги для чтения» Толстого на чувашском языке 1907 и 1912 годов издания из фондов Чувашского государственного института гуманитарных наук. Перевод детских рассказов осуществлен создателем чувашской азбуки, педагогом-просветителем Иваном Яковлевым, а в 1962 году проиллюстрирован народным художником Чувашии Владимиром Агеевым. Также представлены иллюстрации русских художников Юрия Васнецова, Ивана Кобякова, Андрея Николаева. Каждый из художников передаёт идеи писателя в собственной манере, воссоздаёт свои неповторимые образы персонажей «Азбуки».

В рамках выставки также демонстрируется фильм «Живой Толстой» из коллекции Государственного музея Л.Н. Толстого, содержащий кинохронику и фотолетопись семьи писателя, цитаты из рукописей, озвученные самим Толстым.

Отметим, что Лев Толстой работал над учебной книгой для детей на протяжении 17 лет и считал «Азбуку» едва ли не самым важным своим произведением. «Толстой как педагог стремился не просто обучить грамоте детей «от царских до мужицких», но привить им чувство прекрасного, воспитать доброту и человечность. Он изучил педагогический опыт Германии, Англии, Франции, Италии, Бельгии, провел грандиозную работу по отбору из сокровищницы арабской, греческой, индийской литературы, русского фольклора близких и понятных детям произведений. Для «Азбуки» Толстым было написано 629 произведений, из них 133 на естественнонаучные темы», — говорят в «Радуге».

Выставка будет работать до 30 сентября.