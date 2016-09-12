Владивосток, 12 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 12 сентября ввёл режим ЧС федерального значения еще в двух муниципалитетах края — Черниговском и Надеждинском. По информации департамента гражданской защиты населения на данный момент режим чрезвычайной ситуации федерального значения действует в 25 муниципалитетах края из 34. Учебный год из-за последствий стихии не начался для 2,5 тысяч приморских школьников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов В Приморье восстанавливают мосты и дороги

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«На 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления также остаются 1227 приусадебных участков, имеют повреждения 29 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах, связь с девятью селами. В шести пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей», — пояснили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС федерального значения продолжает действовать в Дальнегорском, Дальнереченском, Находкинском, Лесозаводском, Уссурийском городских округах, Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Кировском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Октябрьском, Партизанском, Пожарском, Тернейском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах края.

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«По предварительным данным в Черниговском районе пострадало от наводнения более 10 гектаров сельхозугодий, в Надеждинском районе подтоплены дома и подворья, дороги. Режим ЧС здесь ввёл губернатор края», — пояснили в департаменте гражданской защиты населения.

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Из-за наводнения и разрушений в 65 школах Приморья начало учебного года было перенесено на 5 сентября. В Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах из 195 тысяч школьников 1 сентября не начали учебный год 13 тысяч детей.

На сегодняшний день более 2,5 тысячи ребят до сих пор не ходят в школу — учебный год не начался в 15 школах, которые были затоплены или повреждены во время наводнения. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко: «На сегодняшний день в 15 школах Приморья, находящихся в зоне ЧС, не начали обучение 2548 детей. На этой неделе планируется открыть 10 школ, пострадавших от стихии. Еще пять школ, по нашей информации, откроются не раньше 19 сентября».

Напомним, Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье 29−31 августа после мощного циклона. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. 4−6 сентября край оказался под влиянием тайфуна «Немтеун», который принес еще до трех декадных норм осадков.