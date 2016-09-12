Москва, 12 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Москве отмечают праздник Курбан-байрам. У соборной мечети на Проспекте мира и ее окрестностях собрались тысячи мусульман. В городе также организованы специально выделенные площадки для коллективной молитвы. За порядком следят сотрудники полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрам у Соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрам у Соборной мечети

Как ранее сообщала пресс-служба департамента транспорта столицы, в связи с событием у мусульман, в первой половине дня 12 сентября перекрыто движение в центре города: ограничено движение на улицу Дурова от проспекта Мира до пересечения с Олимпийским проспектом, улицу Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанскую улицу, улицу Гиляровского, Капельский переулок, Большую Татарскую улицу, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрам у Соборной мечети

Также перекрыли Минскую улицу от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта и ограничили движение на улице Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрам у Соборной мечети

Напомним, в праздник Курбан-Байрам верующие совершают обряд жертвоприношения в знак преданности и поклонения богу. В Курбан-Байрам принято посещать мечеть, навещать близких, раздавать милостыню.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Курбан-байрам у Соборной мечети

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