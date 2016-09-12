Рига, 12 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В мае 2016 года в Латвии зарплату до 70 евро в месяц получала 21 тысяча жителей страны (2,7%), а 68 300 — вообще не получали трудовых доходов. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного статистического отчета о Латвии, сообщает LETA.

Alexas Fotos Евро

Также, зарплату меньше минимальной, от 70 до 150 евро получало 27 400 жителей или 3,5% от общего числа трудоустроенных, а зарплату от 150 до 300 евро — 60 200 жителей или 7,6%.

Больше всего — 187 300 жителей или 23,7%, получателей зарплат в пределах от 300 до 500 евро, еще 129 900 жителей (16,4%) зарабатывали от 500 до 700 евро, 164 600 жителей (20,8%) получали зарплату от 700 до 1000 евро. 120 100 жителей или 15,2% получали зарплату от 1000 до 1500 евро, 40 400 жителей — от 1500 до 2000 евро, а 17 500 жителей — от 2000 до 2500 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе, об этом свидетельствует недавно опубликованное исследование Eurostat. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. Худшая картина наблюдалась только в Румынии, где за чертой бедности находится каждый второй житель села, а также в Греции и Венгрии (39,9% и 37,8% соответственно).

Напомним, по методике Eurostat, в группу риска нищеты определяются лица, которые живут в семье, располагающей доходом ниже порога бедности, устанавливаемого в размере 60% от среднего национального дохода после учета всех социальных трансфертов. Доход семьи рассчитывается путем деления общего дохода домашнего хозяйства на количество членов семьи, с коррекцией на количество детей.

Напомним также, в 2016 году минимальная зарплата в Латвии составляет 370 евро, а с 2017 года, по решению правительства страны, она составит 380 евро в месяц. Стоит добавить, что минимальная зарплата в Латвии самая низкая среди стран Прибалтики и третья самая низкая в ЕС.

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