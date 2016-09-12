Уфа, 12 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум.



Франц Рубо. Охота башкир с соколами в присутствии Александра II. Иллюстрация опубликованна 1911

6 млн бюллетеней на трёх языках

5 сентября центральной темой для многих СМИ стали предстоящие выборы в Госдуму. Всего для голосования на выборах депутатов Госдумы в Башкирии будет изготовлено свыше 6 млн бюллетеней. Традиционно они выпускаются на трех языках — русском, башкирском и татарском. Бюллетени различаются по внешнему виду. Например, для выборов по федеральному округу лист чисто белый с одной защитой в виде голографической марки. Бюллетень для выборов депутатов по одномандатному избирательному округу защищен сильнее — на лицевую сторону нанесена специальная сетка зеленоватого цвета, также присутствует и марка. На выборы депутатов Госдумы в этом году образованы 182 избирательных участка, на которых будут использоваться КОИБы. Бюллетень для автоматизированного комплекса отличается — здесь четко определено место для печати, но марка ставится на обороте, иначе информация не будет считываться.

Бюджетные миллиарды на одну мечеть

«Комсомольская правда Уфа» в этот день сообщила, что глава региона Рустэм Хамитов пообещал достроить уфимскую Соборную мечеть. Власти Башкирии не хотят видеть в центре города безнадежный долгострой. По словам главы республики, строительства сборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева будет завершено в любом случае и государство готово поддержать строителей. Одновременно надо понимать, что это республиканскому бюджету обойдется в 2−2,5 млрд рублей. Сейчас объект готов примерно наполовину, но туда надо построить дорогу и мост, запустить транспорт. Проблемы со строительством Соборной мечети начались из-за конфликта между главным спонсором проекта, благотворительным фондом «Урал», и заказчиком в лице Духовного управления мусульман РБ.

Дольщики. Сроки реальные…

Ряд СМИ 5 сентября сообщил, что бывший директор двух строительных компаний, похитивший у клиентов более 190 млн рублей, признан Салаватским городским судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима — такой вердикт вынес суд в отношении пятидесятидвухлетнего экс-директора, на его недвижимость в Стерлитамакском районе, гараж, офис и дорогостоящую машину BMW Х5М был наложен арест. На протяжении четырех лет мошенник заключал с клиентами предварительные контракты купли-продажи возводящихся в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе квартир по сильно заниженной стоимости, хотя совершенно никакого отношения к стройке он не имел. Часть денежных средств он украл, реализовав квартиры по два раза. Также четыре года назад он взял в аренду участок земли в Стерлитамаке и, не имея на руках соответствующего разрешения на возведение, начал продавать людям квартиры в нарисованном на бумаге девятиэтажном здании, которое якобы в кратчайшие сроки будет построено, сообщил «Горобзор». Всего потерпевшими по этому уголовному делу были признаны сто пятьдесят восемь человек, у которых обвиняемый украл более ста девяноста миллионов рублей.

… и условные

6 сентября тема обманутых дольщиков была продолжена рядом СМИ, сообщившими, что прокуратура Салавата требует более сурового наказания для 46-летнего Айрата Мукминова и 42-летней Айгуль Фазылевой. Они признаны виновными в мошенничестве при продаже строящихся квартир и причинении крупного имущественного ущерба. В 2005—2012 годы сообщники от имени своих компаний создали ЖСК «Звездный», ЖСК «Звездный-Салават», ЖСК «Бекетово-9», ООО «ФК «Альфа», ООО «ФК «Омега» и продавали гражданам и фирмам строящееся жилье в Уфе и Салавате. В общей сложности застройщики получили 66 млн рублей. Часть этих средств была направлена на строительство зданий, чтобы создать видимосоть, а остальную часть злоумышленники похитили. На данный момент из трёх домов заселён только один, но и он не введен в эксплуатацию. Жильцы до сих пор не могут прописаться в своих квартирах. Подсудимые свою вину не признали. Суд приговорил Мукминова к 6 с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в 900 тысяч рублей, Фазылеву — к 5 с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 4 года со штрафом 700 тысяч рублей.

В Башкирии не хватает молока и молочных кухонь

«Business FM Уфа» в этот день выяснял, почему в Башкирии по-прежнему не хватает молока для полной загрузки перерабатывающих предприятий. Сегодня этот показатель составляет около 70%, поэтому ряд предприятий завозят молоко из Татарии, Удмуртии, Оренбургской области и других соседних регионов. По разным причинам сорвалось строительство нового большого комплекса в Буздякском районе. Инвестор начал действовать активно, проектировал большую мега-ферму на 6,5 тыс. голов. Серьезным вопросом остается и производство детского питания. Кроме некачественного продукта, большую проблему составляет малая представленность продукции молочных кухонь в республике, которые производят хорошее детское питание, но перерабатывают всего лишь 1−2 тонны молока в день. Молочных кухонь в свое время в каждом районе города было как минимум одна-две. Сегодня в республике только в Уфе осталась молочная кухня, и ее мощность не покрывает потребность города. Говоря о проблеме нехватки сырья, эксперты подчеркивают — нужно работать над продуктивностью молочного стада. Потребность в сыром молоке в республике на 30−40% выше, чем мы сегодня производим. Один только Белебеевский молочный комбинат перерабатывает 600−700 тонн молока, а мог бы дойти до 1 тыс. тонн.

Не стой на пути моста

ВГТРК «Башкортостан» 6 сентября сообщил, что в Уфе по улице Чекалина снесли кирпичный жилой дом, который мешал строить подъездную дорогу к новому Затонскому мосту. Отмечается, что договориться с владельцами помещения не удалось. Хозяин запросил 75 млн рублей. Дорожная организация обратилась в суд. Суд вынес решение снести мешающий объект. О том, сколько в результате получили владельцы, не сообщается. Снос произвело ЗАО «Уралмостострой», являющееся генеральным подрядчиком проекта по возведению нового Затонского моста. Напомним, общая протяженность объекта составляет 836 метров, длина подходов — 587 метров.

Перед выборами: обливают грязью

7 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев, оценив предвыборную ситуацию в Башкирии как спокойную, в то же время отметил, что «есть и обращения, и жалобы». «Есть нарушения законодательства в агитационных мероприятиях, — рассказал Валеев. — Всем уже известно, что плакаты одного из кандидатов от партии «Единая Россия» облили грязью, а кандидата от партии «Яблоко» в карикатурном формате вывесили. Все это, конечно, нарушение законодательства, и этим мы занимаемся. И окружная и избирательная комиссия республики по данным фактам попросили правоохранительные органы выявить нарушителей и наказать».

Помощь Новороссии

Газета «Республика Башкотростан» в этот день сообщила, что из Башкирии в Луганскую Народную Республику отправлен очередной гуманитарный груз. С просьбой о помощи обратилось руководство ЛНР. В Новороссию были отправлены стройматериалы, необходимые для реконструкции Луганского Дворца спорта. Работа была организована правительством республики по решению главы РБ Рустэма Хамитова. Груз прибыл в Ростовскую область 6 сентября в Донской спасательный центр МЧС и после формирования автоколонны с гуманитарной помощью автокараван продолжит движение в конечный пункт.

Единый агент не помог

Ряд СМИ 7 сентября констатировал, что в Башкирии внедрение системы единого агента по ОСАГО не дало ожидаемого эффекта. Об этом заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. Как отмечает спикер парламента, несмотря на все принимаемые меры, ситуация с ОСАГО продолжает оставаться напряженной. Дано распоряжение о создании в Госсобрании рабочей группы с участием депутатов, экспертов, представителей органов госвласти, общественников, которая будет вести эти вопросы и мониторить ситуацию на рынке автострахования, чтобы оперативно и своевременно разрешать возникающие проблемы. В Башкирии неделю назад заработала система единого страхового агента. Банк России по инициативе республиканского правительства включил Башкирию в число проблемных регионов, где запущена новая система выдачи полисов ОСАГО.

Забывчивые кандидаты

8 сентября «Комсомольская правда Уфа» сообщила, что более 20 кандидатов в депутаты Горсовета Уфы представили недостоверные сведения о своих доходах. Один из кандидатов — Фарит Гиндуллин («Справедливая Россия») не учел 20 тыс. рублей, а также два нежилых помещения в 116 и 54 квадратных метра. Другого кандидата в депутаты — Алексея Силина уличили в том, что он скрыл сведения о судимости по ст.139 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 330 (самоуправство) и ст.127 (незаконное лишение свободы). От наказания его освободили в 2000 году по амнистии. С высшим образованием у кандидата в депутаты тоже вышел казус. По официальному ответу из УГНТУ, диплом о высшем образовании ему не выдавался. «Алексей Силин опровергает все обвинения в свой адрес и будет отстаивать свое мнение в суде», — прокомментировали информацию однопартийцы Силина в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Как пояснили в избирательной комиссии, само по себе предоставление кандидатами недостоверных или неполных сведений не является основанием для их исключения из предвыборной борьбы. Однако информация будет представлена избирателям на информационных плакатах и в СМИ.

Семьям Башкирии не до авто

В это же день ряд СМИ отметил, что автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей и дороже в кредит могут себе позволить купить лишь 4,5% семей в Башкирии. В РФ таких семей приблизительно 6,6%. Доходы для приобретения в кредит автомобиля стоимостью более 5 млн рублей в республике имеют менее 1% семей (0,4%), в России эта доля составляет 0,9%. Более доступна башкирским семьям покупка с помощью кредита автомобиля стоимостью от 470 тыс. рублей. Доходы позволяют это сделать 15,5% семей (в среднем по РФ — 19,5%). Авторы исследования рассчитывали доступность автокредитования, исходя из среднего показателя дохода семей в регионе и их возможности направлять 50% дохода за вычетом прожиточного минимума на погашение кредита, эксплуатацию и содержание автомобиля.

Распродают, а не реструктуризируют

«Коммерсант в Уфе» 8 сентября отметил, что в Башкирии по состоянию на начало сентября в производстве арбитражного суда находилось 473 дела о банкротстве физических лиц. При этом 90% начатых дел (431) сопровождается реализацией имущества должника, лишь около 10% — реструктуризацией задолженности. По числу начатых банкротных дел в отношении «физиков» Башкирия входит в топ-10 регионов России и занимает седьмое место. В первой тройке по этому показателю Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом по плотности банкротств физлиц на 1 млн жителей Башкирия входит в первую двадцатку и занимает 19 место. В расчете на 1 млн населения в республике ведется 115 банкротных дел (в среднем по РФ этот показатель ниже — 100). В Башкирии чаще банкротство сопровождается реализацией имущества (105 дел на 1 млн населения, в РФ — 69) и реже — реструктуризацией долгов (10 дел против 31 в среднем по РФ).

Десятые из четырнадцати

9 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что по урожайности зерновых культур Башкирия занимает 10 место в Приволжском федеральном округе и второе место — по обмолоту площадей. Урожайность в среднем по округу составила 20,3 центнера с гектара, в Башкирии — 18,9. Между тем, в целом по России ожидается рекордный валовой сбор зерна в объеме 110−116 млн тонн. Средняя урожайность составляет 28 центнеров с гектара. «Несмотря на непростые погодные условия, сельхозпредприятия 11 районов собрали более 100 тысяч тонн зерна, — констатировал заместитель премьер-министра РБ Ирек Мухаметдинов. — В следующем году будем добиваться урожайности в среднем по республике 20 центнеров с гектара». Лидером по урожайности в этом году является Чекмагушевский район, где с каждого гектара собрали по 30,5 центнера зерна. Более 20 центнеров с гектара получили аграрии 16 районов региона. В республике обмолочено 98% площадей. Осталось убрать чуть более 35 тысяч га. В среднем по Приволжскому федеральному округу обмолочено 88% посевных площадей.

Всё об открепительных удостоверениях

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Башкирии на предстоящих выборах в Госдуму выдано 5 тыс. 854 открепительных удостоверения. В основном, это вахтовики, пояснили в Центризбиркоме. Республика по количеству избирателей находится на седьмом месте в Российской Федерации среди 85 субъектов. Если сравнить количество выданных удостоверений в общим количеством избирателей, это небольшая цифра, считают в Центризбиркоме. На 3 млн 68 тысяч избирателей на 8 сентября выдано 0,19% процента бланков. «Обычно на выборах в республике используется порядка 40% открепительных удостоверений», — подчеркнул председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев. Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на заседании в режиме видеоконференции отметил, что никаких претензий к республике по количеству открепительных удостоверений нет. «Центризбирком будет изучать сомнительные случаи выдачи большого количества открепительных удостоверений, в том числе, когда это касается работников предприятий с непрерывным циклом», — неоднократно заявляла глава ЦИК России Элла Памфилова.

Лидируем по жалобам на задержку зарплаты

Газета «Республика Башкортостан» 9 сентября сообщила, что по данным Общественной палаты РФ Башкирия оказалась на втором месте среди регионов страны по жалобам на задержку зарплаты, поступившим на «горячую линию». Лидирует Красноярский край. Республика и раньше называлась в числе регионов с высоким ростом темпов задержки зарплаты. В декабре прошлого года Минтруд России назвал ее в числе 14 самых проблемных субъектов РФ. По данным Гострудинспекции республики, 27% задолженности в регионе приходится на обрабатывающие производства, 15% — на сектор строительства, 11,5% — на сельское и лесное хозяйство. Как сообщила «РБ» пресс-служба ведомства, в ходе проверок около двухсот жалоб от Общественной палаты РФ выявлено несвоевременной выдачи зарплаты на 77 млн рублей, из них 57 млн на сегодня погашено. Более 6 млн рублей задержанной зарплаты выплачено работникам ООО «Салават-1 ВНЗМ» в конце этой недели. Недобросовестный работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Дети вне «Орды»

10 сентября лидировала детская тема. «Комсомольская правда Уфа» сообщила, что судебные приставы в Уфе отняли ребенка у матери-сектантки. Долгожданная встреча отца и сына состоялась в Орджоникидзевском суде. До этого момента мальчик жил с матерью, которая попала в секту «Орда», запрещенную в России. Женщина не разрешала сыну ходить в школу, посещать какие-либо секции и заводить друзей. Судебные приставы поняли, что тянуть нельзя, так как мальчик тоже мог попасть под негативное влияние запрещенной организации. В назначенный час к зданию суда, где его уже ждал отец, подъехало такси и из него вышел ребенок. Сама мать явиться к судебным приставам не решилась.

Двухлетняя Маугли и башкирские Балу

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в республике удачно завершились поиски двухлетней девочки, которая пропала накануне в селе Ярмухаметово. Заявление в полицию накануне поступило от родителей ребёнка. Жители села Ярмухаметово и окрестных деревень с самодельными факелами прочесывали местность в поисках малышки. В общей сложности пропавшего ребенка искали порядка 1500 тысяч человек из числа стражей порядка, местных жителей и волонтеров. Девочку удалось найти в первой половине следующего дня, ребенок дошел почти до Зилаирского района Башкирии. Постоянное движение не дало девочке замерзнуть. Позже история обросла маловероятными подробностями. Утверждалось, ребенка охраняли дикие медведи, которые не трогали малышку. Долгое время косолапые отгоняли служебных собак от ребенка, рычали на всех, но поняв, что девочке ничего не угрожает, удалились в лес. По итогу поисков ребенка передали врачам. Сейчас ей оказывается необходимая помощь, состояние ребенка стабильное.

Опасная профессия почтальона

11 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что в Башкирии убийство почтальона признано несчастным случаем на производстве. В итоге надзорное ведомство сможет оштрафовать работодателя, а родственники погибшей — истребовать компенсацию. 20 августа в Кармаскалинском районе было совершено убийство 48-летней сотрудницы «Почты России». Она отправилась разносить пенсии на своем участке с сумкой, в которой было 900 тыс. рублей, и не вернулась к машине. Водитель и охранник нашли ее тело в лесополосе возле деревни с тяжелыми ранами головы. Сумка с деньгами при ней отсутствовала. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В Управлении Федеральной почтовой связи РБ заявили, что будут оказывать материальную помощь дочери погибшей до достижения ею 18 лет. Причиной несчастного случая стали противоправные действия третьих лиц, а также недостаточное количество охранников, которые должны сопровождать почтальонов, доставляющих пенсии.