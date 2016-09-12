Архангельск, 12 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. О старинных традициях напомнил праздник Хлеба, который прошел в музее под открытым небом «Малые Корелы». События разворачивались у восстановленной в 2006 году мельницы из деревни Калгачиха. Гости музея увидели обряд «Дожинки», фольклорно-этнографическую картинку «Мельникова наука» и смогли поучаствовать в игровой программе «Помол зерна». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Подготовка пшеницы к обмолоту Фото Анна Кошечко

Также на центральной площади Каргопольско-Онежского сектора музея провели водосвятный молебен и освящение хлебной ярмарки с подношением праздничного каравая гостям музея. Рядом с центральной площадью развернулись народные гуляния и работа творческих мастерских по выпеканию хлебных завитушек, тонких пирожков, ржаных калиток, помолу и обмолоту зерна.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, праздник собрал большое количество посетителей. Зрители могли сами поучаствовать в обмолоте пшеницы, помоле зерна и пройти все этапы по выпеканию караваев.

Кроме того, в этот день посетители могли стать участниками мастер-класса по изготовлению бутоньерки из природных материалов. Всего в нем приняли участие более 400 гостей и это количество позволило внести это событие в «Книгу рекордов России» как «Самый массовый мастер-класс по изготовлению декоративного украшения под открытым небом в России».