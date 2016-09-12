Санкт-Петербург, 12 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Петербуржцы, возмущенные отказом властей демонтировать незаконную памятную доску Карлу Маннергейму на Захарьевской улице Санкт-Петербурга, продолжают различными способами выражать своё отношение к увековечиванию памяти пособника Гитлера.

Юрий Носов ИА REGNUM Блокадный хлеб для соорганизатора блокады Ленинграда маршала Маннергейма

Вечером 11 сентября к доске Маннергейму принесли и положили два кусочка хлеба — как символ скудного блокадного пайка ленинградцев во время вражеского окружения города в 1941—1944 годах. Постоянно присутствующая у доски охрана никак не отреагировала, и «блокадный хлеб» остался лежать под памятной доской соорганизатору блокады Ленинграда.

Юрий Носов ИА REGNUM Блокадный хлеб для соорганизатора блокады Ленинграда маршала Маннергейма

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Напомним, что финские войска под командованием Маннергейма замыкали с севера блокадное кольцо вокруг Ленинграда, а также наносили удары по транспортным коммуникациям на Ладожском озере, стремясь полностью лишить умирающих в блокадном городе людей продовольствия и облегчить немецким войскам захват Ленинграда.

Юрий Носов ИА REGNUM Блокадный хлеб для соорганизатора блокады Ленинграда маршала Маннергейма

Жители Петербурга ожидали, что к 8 сентября, когда отмечалось 75-летие начала блокады Ленинграда, позорная доска союзнику Гитлера будет убрана. Однако этого не произошло, и незаконная доска по-прежнему висит в центре города.

В тот же день жители принесли к доске черную ленту со словами «Гитлеровскому союзнику Маннергейму с глубокими чувствами от ленинградцев». А вечером 8 сентября доску в третий раз залили красной краской. После этого на Захарьевской улице усилили охрану доски, а саму ее отмывали нанятые неизвестными «опекунами» гастарбайтеры.

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На 14 сентября в Смольнинском районном суде назначены слушания по иску петербуржца, оспаривающего бездействие городских властей, допустивших появление доски Маннергейму. Заявитель подчеркивает, что появление доски умаляет его человеческое достоинство, как гражданина России и жителя Санкт-Петербурга.

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