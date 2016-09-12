Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Тысячи ростовчан и гостей областного центра праздновали 267-й день рождения донской столицы. Торжества проходили в течение двух дней во всех районах города. Старт празднику был дан масштабным театрально-историческим представлением, которое прошло под открытым небом возле Музыкального театра, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

rostov-gorod.ru «Ростов Олимпийский»

Булатова Екатерина ИА REGNUM Аквагрим

Перед зрителями выступили артисты Музыкального театра в исторических костюмах, которые воссоздали ключевые сюжеты из истории становления донской столицы, провели исторические параллели с современным Ростовом-на-Дону. В это же время почти тысяча горожан вышли на старт «Донского марафона». По центральным улицам 21 километр пробежали спортсмены-любители из 50 городов России и посвятили свой финиш победам ростовских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

rostov-gorod.ru Забег «Донской марафон»

Стоит отметить, что спортивным мероприятиям всё больше внимания уделили гости праздничных торжеств. Так, более 10 тыс. горожан приняли участие в фестивале «Ростов Олимпийский». Желающие играли в футбольный бильярд, посмотрели соревнования по современному пятиборью, показательные выступления по фигурному катанию на роликовых коньках.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Шатёр ЧМ-2018

Не обошли стороной и приближающийся чемпионат мира по футболу, который примет и Ростов-на-Дону в 2018 году. В рамках празднования Дня города сотни любителей самого зрелищного вида спорта запустили часы обратного отсчета до мундиаля. Они установлены на входе в парк имени Горького и оснащены Wi-Fi-роутером и встроенной камерой. Первые часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве, в июне 2016 года — в Санкт-Петербурге.

don-kazak.ru Открытие КВЦ «Донская казачья гвардия»

Также в эти дни состоялось торжественное открытие культурно-выставочного центра «Донская казачья гвардия». В фонде музея собрана уникальная коллекция снаряжения и личных вещей казаков, знамен гвардейских казачьих полков. Музейное собрание собиралось донскими коллекционерами более четверти века, и посвящено оно судьбе Лейб-гвардии Казачьего и Лейб-гвардии Атаманского полков, гвардейской Донской казачьей батареи. Фонд центра насчитывает более 1,5 тыс. экспонатов.

rostov-gorod.ru Театральная площадь в День города

Завершились торжества, по традиции, на Театральной площади гала-концертом. Со сцены собравшихся с днем рождения города поздравили олимпийские чемпионки-гандболистки и ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко). Он присоединился к команде послов ЧМ-2018 Виктории Лопыревой, Вартересу Самургашеву и Дмитрию Диброву. Ровно в 22:00 ростовское небо озарили сотни огней праздничного салюта. За фейерверком наблюдали около 100 тыс. гостей концерта.