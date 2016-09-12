Ярославль, 12 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. 11 сентября в Ярославле прошел полумарафон «Бегом по Золотому кольцу». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, ярославский полумарафон проводится в третий раз, и с каждым годом в нем количество его участников растет.

фото сайта yarregion.ru

«География нынешнего года: 13 стран мира, 280 городов, 61 регион. Масштабы мероприятия по-настоящему впечатляют. Правительство области принимает участие в этом событии, оказывая как организационную поддержку, так и материальную, потому что это касается тысяч и тысяч жителей нашего региона», — отметил на открытии полумарафона и. о. заместителя председателя регионального правительства Александр Нечаев.

Организаторы предусмотрели возможность участия в полумарафоне как профессионалов, так и любителей. Забеги состоялись на несколько дистанций: 3 км, 10 км и 21,1 км. Последняя трасса в прошлом году прошла сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). На сегодняшний день она является единственной полностью пролегающей в охранной зоне ЮНЕСКО.

Юные спортсмены, самым маленьким из которых исполнилось 4 года, попробовали свои силы на дистанциях 300 и 600 метров. Кроме того, для детей была организована работа спортивной площадки, где можно было познакомиться с любыми видами спорта, от единоборств до прыжков на батуте. На площадке были представлены порядка сорока спортивных федераций. Также здесь прошли мастер-классы для детей с ограниченными возможностями.

Как подчеркивают в правительстве Ярославской области, в полумарафоне приняли участие лучшие легкоатлеты России. При этом пользователи соцсетей отмечают: в центре города спортсменам пришлось бежать, огибая лужи.

«Бег с неожиданными препятствиями», — прокомментировал эту ситуацию на своей странице в Facebook фотограф Илья Бесхлебный.