Афины , 12 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) объявил о выделении очередной чрезвычайной помощи властям Греции в размере 115 млн евро для улучшения условий жизни беженцев и мигрантов. Об этом, как передает RT, сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис в рамках международной выставки в Салониках.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Ключевой целью нового финансирования является улучшение условий жизни для беженцев в Греции», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди после встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом призвал страны-члены ЕС помочь Греции в разрешении кризиса с мигрантами.

«Вызовы носят серьёзный характер, и мы должны продолжать отвечать на них вместе», — заявил он, добавив, что особое внимание ЕС необходимо уделять улучшению условий проживания и безопасности центров содержания беженцев, а также решить проблему перенаселенности лагерей на островах Греции.