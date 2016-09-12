США, 12 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон из-за болезни внесла коррективы в предвыборные поездки, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Ранее стало известно, что из-за пневмонии она отменила поездку в штат Калифорния. В ее графике значилось два выступления 12 и 13 сентября — в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско — в ходе которых планировался сбор средств для Демократической партии.

В настоящее время в расписании Клинтон стоит поездка 14 сентября в Лас-Вегас (штат Невада).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии в честь жертв теракта 9/11. Сначала она почувствовала недомогание, а в какой-то момент потеряла сознание.

В пресс-службе кандидата официально сообщили, что недомогание связано с перегревом и обезвоживанием. Однако в этот же день выяснилось, что политик заболела пневмонией. Личный врач Клинтон заявила, что политик «идёт на поправку».