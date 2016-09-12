Чебоксары, 12 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Чувашии кандидаты в олимпийскую сборную РФ ежемесячно будут получать стипендии до 30 тыс. рублей. В настоящее время определены четыре претендента для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, все они тренируются в Центре спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева. Соответствующее распоряжение о назначении стипендий подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минспорт Чувашии Соревнования по фристайлу в Чувашии

С 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2018 года ежемесячные стипендии будут получать четыре спортсмена. Кандидаты в основной состав национальной сборной биатлонистка Татьяна Акимова и фристайлист Дмитрий Мулендеев будут получать по 30 тыс. рублей. Претендентам в резервный состав российской команды Вячеслав Акимов (биатлон) и Лана Прусакова (фристайл) назначено по 15 тыс. рублей стипендии.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в 2018 году в городе Пхенчхане (Корея).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, после 42-х летнего перерыва, Чувашия вновь была представлена на зимних играх. Единственной спортсменке, представлявшей регион — могулистке Елене Муратовой — не удалось пройти в финал олимпийского турнира, она заняла в двух квалификационных стартах 18-е и 11-е места соответственно. Золотую медаль завоевала фигуристка Аделина Сотникова, имеющая чувашские корни: её бабушка, уроженка Чувашии Ангелина Кочетова — дочь легендарного героя СССР Александра Кочетова, в честь которого в Чебоксарах названа улица, и имя которого носит городская кадетская школа.

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До этого от республики в состав «зимней» олимпийской сборной удалось попасть лыжнику Владимиру Воронкову. Это было в 1972 году, когда чувашский спортсмен стал чемпионом в эстафете 4×10 км в составе сборной команды страны. Затем в разные годы в олимпийскую сборную входили уроженцы Чувашии, представляющие другие регионы и даже страны. В последний раз это было в 2006 году, когда биатлонистка Лилия Ефремова (уроженка Чебоксар), выступающая за команду Украины, завоевала «бронзу» в спринте на 7,5 км на зимней Олимпиаде в Турине.