Москва, 12 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года на отдых за границу отправились на 28% меньше жителей России, чем в прошлом году. Такие данные приводит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает радиостанция «Серебряный дождь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж туристов

Сокращение турпотока в первую очередь связано с потерей наиболее популярных направлений — Египта и Турции, считает Тюрина. Однако на фоне этого резко, на 600%, выросло число поездок российских граждан в Тунис. Заметно более популярными стали такие направления, как Иордания, Марокко, Доминикана и Грузия.

Если же говорить о наиболее востребованных для отдыха стран, то здесь впервые лидирует Таиланд, ранее занимавший четвертое место, Испания впервые оказалась на втором месте по популярности, тройку лидеров замыкает Китай. Далее идут Кипр, Германия, Италия, Греция. Однако, как отмечает Тюрина, после возобновления поездок в Турцию страны-«новички» вряд ли сохранят свои позиции.