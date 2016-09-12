Таллин, 12 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Большинство экономических и финансовых экспертов Эстонии не ожидает резкого изменения ситуации в экономике и курсе рубля России после проведения выборов в Государственную думу. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает эстонское издание «Деловые ведомости» по итогам проведенного опроса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Многие эксперты считают, что предсказуемость исхода выборов означает и предсказуемость решений властей и бизнес-сообщества, продолжение тех процессов, которые идут в России последние годы. Практически все убеждены, что рубль сохранит свои нынешние показатели.

Экономический аналитик эстонского отделения шведского банка SEB Михкель Нестор считает, что нынешний год — последний год падения российской экономики, а в 2017 году ожидается рост. «Выборы не имеют существенного значения: власть в стране крепко держит Владимир Путин и экономический кризис не оказал сколько-нибудь заметного воздействия на его высокий рейтинг поддержки», — добавил он. Эксперт прогнозирует незначительное укрепление рубля после выборов. До конца 2016 года он ожидает, что рубль укрепится до 61 рубля за доллар.

Главный экономист-аналитик эстонского отделения скандинавского банка Nordea Тыну Пальм считает, что «России и не нужен более сильный рубль, так как более слабый рубль поддерживает экспорт». Он признал, что обменный курс рубля сильно зависит от цен на сырую нефть и от доллара: «Из-за выборов не стоит ждать изменений курса, ведь результаты выборов уже известны: победит «Единая Россия». По его словам, финансовые рынки ждут стабильного курса рубля по отношению евро в годовой перспективе. Пальм добавил, что до выборов президента России в 2018 году власть точно не заинтересована в сильном ослаблении национальной валюты для ускорения экспорта, а у Центробанка достаточно решительности, чтобы пресечь все спекулятивные атаки на него. Он также ожидает рост российской экономики в 2017 году и роста уровня потребления россиянами.

Управляющий портфелем ценных бумаг эстонского банка LHV Кайус Кийрамеэс считает, что выборы в ГосДуму России существенным образом не повлияют на курс рубля. Он предлагает в этом вопросе больше обращать внимание на текущие курсы цен на нефть и газ.

Аналитик эстонского Eesti Krediidipank Вадим Харков допускает краткосрочное (до 2−3 недель) падение курса рубля на 2−5% соответственно с дальнейшим возвратом в коридор 63−66 рублей за доллар. «Курс рубля будет зависеть от цены на энергоносители, а она пока в среднесрочном растущем тренде», — добавил он.