Пекин, 12 сентября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Китайские бомбардировщики, истребители и самолеты-заправщики пересекли канал Баши, разделяющий Тайвань и Филиппины, и отправились в западную часть Тихого океана для выполнения учебных полетов, заявили представители ВВС Китая, сообщает 12 сентября Reuters.

Китайский многоцелевой истребитель

«Этот шаг предпринят для повышения готовности ВВС путем выполнения учебных полетов. Учебные полеты вызваны необходимостью сохранения национального суверенитета, защиты национальной безопасности и обеспечения мирного развития», — говорится в официальном заявлении ВВС Китая.

В заявлении ВВС указано, что тренировочные полеты являются частью ежегодных плановых учений, которые соответствуют нормам международного права. Учебный полет включит в себя упражнения по дозаправке в воздухе и дальнему радиолокационному обнаружению противника.