Красногорск, 12 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Более 600 семей Подмосковья уже пять лет не могут получить свое жилье из-за просрочки застройщика. При этом недостроенные дома приняты местными чиновниками в эксплуатацию, пишет Лента.ру.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Строительство жилого комплекса «Митино-Аристово» по Пятницкому шоссе началось в 2011 году. Гарантом строительства выступил Фонд РЖС, выдавший землю застройщику в аренду по госпрограмме обеспечения граждан жильем. Квартиры строящихся домов продавались через жилищно-строительный кооператив, что позволяло застройщику строить жилье в обход закона о долевом строительстве.

Планировалось, что новые дома буду сданы к концу 2012 года, однако ЖСК, ответственный за возведение жилья, затянул стройку, вследствие чего некоторые их них остаются недостроенными, а остальные имеют ряд существенных недостатков. По словам председателя жилищного кооператива Константина Кузьмика, только к весне нынешнего года ЖСК принял первые 12 домов и начал передавать жильцам ключи, при этом домах до сих пор не запущены лифты, не на всех этажах есть даже кнопки вызова, существуют недостатки в остеклении, не установлены счетчики, не обеспечены газовые плиты. Кроме того, в домах выявлены строительные недостатки, из-за которых протекают крыши и затапливаются цокольные этажи.

Между тем, отметил глава кооператива, местные чиновники приняли в эксплуатацию все 26 домов еще полтора года назад. «Хотя на тот момент там были не просто частные недостатки: часть домов были фактически не достроены, в других не было внутренней отделки подъездов, во многих — коммуникаций, фасадов, инженерных систем», — подчеркнул Кузьмик. По его словам, у застройщика заканчивался срок аренды земли, он должен был выполнить условия ее использования, и ему пошли навстречу. С тех пор считается, что дома формально готовы к заселению.

В настоящее время дома частично заселены, однако фактически люди проживают в условиях стройки: без лифтов, коммуникаций, газа. Некоторые пайщики пытаются продать свое жилье на вторичном рынке по 80−85 тысяч рублей за квадратный метр. Вместе с тем застройщик продолжает продавать оставшиеся квартиры — уже по 90−95 тысяч рублей за квадрат.

«Поначалу застройщик упрямился и говорил, что по договорам он не обязан выплачивать пайщикам никакие неустойки, но после нашей консультации с юристами его удалось заставить это делать. В рамках инвестконтракта он обещал нам придорожный комплекс: подземную двухуровневую парковку (потом переделал условия под одноуровневую, но это отдельная проблема), магазины, фитнес-центр и другую инфраструктуру. И мы настояли, чтобы компания в счет компенсаций за просрочку отдала жильцам по их выбору либо машино-места, либо цокольные этажи и подсобные помещения. Или сделала ремонт в квартирах. Но строительство придорожного комплекса так и не начато, а ремонт в домах, которые мы приняли, так и не сделан. При этом с момента ввода домов в эксплуатацию уже накопились новые неустойки», — рассказал глава кооператива.

Четвертого сентября пайщики провели митинг собственников в Красногорске, на который были приглашены члены администрации Красногорского района, руководители застройщика, чиновники Фонда РЖС и подмосковного Минстроя, но никто, кроме жильцов, не пришел. Жильцы записали видеообращение к Владимиру Путину и намерены провести ряд одиночных пикетов возле правительства Московской области.