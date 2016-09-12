Киев, 12 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Нацбанк Украины

Рембрандт. Притча о неразумном богаче. 1627

В Нацбанке Украины продолжают преследовать за операции с электронными деньгами (системы платежей Webmoney, Яндекс. Деньги», PerfectMoney и пр.). Регулятор напомнил, что на Украине легальны только электронные деньги, номинированные в гривне. Отраслевые обозреватели полагают, что сами банкиры не против электронных денег, а лишь уступают просьбе МВД и других силовых ведомств. Причем традиция гоняться за пользователями электронных кошельков живёт на Украине ещё со времен Виктора Януковича и является редким артефактом, сохранённым новой политической элитой.

И.о. замглавы Нацбанка Украины Игорь Борисенко в интервью Finclub уточнил, как именно в НБУ планируют сокращать штат сотрудников: «Я очень приблизительно могу сказать, что из 2,5 тыс. человек около 2 тыс. будут находиться в Киеве, остальные — в регионах в кассовых центрах». В данный момент в региональных отделениях Нацбанка работает более 1300 человек из примерно 4200. Напомним, что о планах по оптимизации персонала в банке заявили в начале прошлого месяца, а эксперты уже успели покритиковать эти планы за псевдо-реформаторство, не учитывающее функционал НБУ и его сотрудников.

Также Борисенко рассказал об уровне зарплат руководителей департаментов и управлений. По его словам, в среднем руководитель департамента в Нацбанке ежемесячно получает 80−90 тыс. грн зарплаты, руководитель управления — 40−50 тыс. грн. Такой размер зарплат Борисенко объяснил высоким уровнем квалификационных требований НБУ. При этом, оказывается, специалистов в Нацбанке не хватает. «На волне патриотизма в 2014 году очень многие принимали решение приходить в госсектор, а сейчас даже в НБУ, при нашем уровне доходов, я бы не сказал, что у нас очередь из компетентных специалистов», — сказал Борисенко. Ранее выяснилось, что размер ежемесячной зарплаты Валерии Гонтаревой, которая возглавляет Нацбанк, составлял 163 тыс. грн., а 5 ее заместителей получают 150 тыс. грн в месяц.

Национальный банк Украины рекомендовал «Приватбанку» Игоря Коломойского в срок до трех лет предпринять меры по устранению выявленных в ходе инспекции нарушений и выполнению рекомендаций регулятора. Ранее НБУ с 8 февраля по 1 июля 2016 года проводил комплексное инспектирование «Приватбанка» за период его деятельности с 1 мая 2014 года по 1 января 2016 года — проверял качество кредитного портфеля, выполнение обязательств по кредитным договорам с НБУ, дебиторскую задолженность, операции Кипрского филиала, рыночные и операционные риски, капитал и ликвидность, нематериальные активы, качество внутреннего аудита, корреспондентские счета, валютообменные операции, финансовые инвестиции, достаточность поступлений.

По итогам инспекции НБУ предоставил «Приватбанку» ряд рекомендаций по приведению его деятельности и размера капитала в соответствие с нормативами, а также уменьшения рисков в деятельности банка, говорится в официальном отчете. Напомним, что «Приватбанк» — один из нескольких системных банков на Украине, обрушение которого вполне может сломать экономику страны в целом.

Фонд гарантирования вкладов

Украинский деловой портал UBR сообщает о том, что в 2014—2016 гг. (2016 — по состоянию на 1 июля) Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 5,4 млрд грн процентов по кредитам. Кредиты, в свою очередь, предоставляли ФГВФЛ Нацбанком Украины и Минфином Украины для обеспечения выплат вкладчикам: «Фактически это еще одно подтверждение неконституционности закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Фактически получается, что НБУ и Минфин наживаются на проблемах вкладчиков и за их счет зарабатывают проценты. При этом уплаченная сумма процентов — 5,4 млрд грн — это сумма невозвращенных вкладчиками средств, присвоенных или, как любит говорить Гонтарева, заработанных Нацбанком. А сумма сегодняшней задолженности Фонда перед НБУ и Минфином свидетельствует фактически о неплатежеспособном состоянии ФГВФЛ и является результатом безответственного поведения и полного непрофессионализма руководства Нацбанка и Фонда», — прокомментировал ситуацию порталу адвокат Ростислав Кравец, который и направил в ФГВФЛ информационный запрос.

«Фонд гарантирования вкладов играет роль буфера между НБУ и вкладчиками, цель которого минимизировать выплаты и скрыть преступную бездеятельность департамента надзора НБУ», — говорит коллега Ростислава Кравца, адвокат Сергей Ходевич в комментарии для 112.ua. — Фактически эта структура (ФГВФЛ), призванная защищать интересы вкладчиков банков, на самом деле обеспечивает «отход» владельцам банков. Рушатся коммерческие банки, идет «отлив» вкладов, в итоге стремятся к нулю отчисления в Фонд гарантирования вкладов физлиц, а значит, последует дополнительное отягощение на госбюджет. Ну пусть Гонтарева «вне подозрений», но руководитель департамента надзора почему вне зоны уголовной ответственности? А ликвидаторы? Они, как флюгеры, эффектно крутятся, но не принимают эффективных решений», подчеркивает юрист.

Между тем, ФГВФЛ начинает приступать к реализации всё более любопытных активов. В скором времени Фонд планирует продать стадион «Черноморец» (Одесса), который был в залоге у ликвидированного «Имэксбанка». В настоящее время проводится предпродажная подготовка объекта.

Министерство экономического развития Украины сообщает, что общая балансовая стоимость ликвидированных на сегодняшний момент банков составляет 440 млрд грн (около 16,5 млрд долл). И для реализации имущества банков, а также залогов в Фонде в ближайшее время планируют запустить электронную систему продажи активов: «Покупатели будут соревноваться, кто предложит более высокую цену за актив (автомобиль, недвижимость или, например, пакет кредитных обязательств). Ожидается, что система сможет одновременно проводить 20 аукционов в час и до 200 аукционов в сутки», — отметили в пресс-службе Фонда. Разумеется, реальная стоимость активов и залогов окажется значительно меньше балансовой, однако всё равно речь идёт о довольно крупной распродаже, аналогов которой Украине ещё не знала (за исключением приватизации, разумеется).

Протесты вкладчиков

Владельцы депозитов в ликвидированном банке «Михайловский» продолжают добиваться от НБУ, ФГВФЛ и правительства реакции и внимания к своим проблемам. 9 сентября они снова перекрыли часть дороги в районе здания правительства в Киеве. Напомним, суть проблемы в том, что часть депозитов не подпадает под гарантирование Фонда гарантирования вкладов физических лиц из-за мошеннической схемы, применявшейся менеджментом банка (вкладчики фактически доверяли средства не банку, а компаниям, которые были связаны с банком, заключая договора инвестирования, не подпадающие под гарантии ФГВФЛ).

Помимо протестов, вкладчики пытаются оспорить действия Фонда в юридической плоскости. В настоящее время ФГВФЛ ведёт более 7 тыс процессов, в которых является ответчиком. В большинстве исков (до 80%) оспаривается признание депозитных договоров ничтожными. При этом в Ассоциации украинских банков, комментируя в пресс-релизе сложившуюся ситуацию указывают, что речь только о тех вкладчиках, которые обратились в суд. Всего же к настоящему моменту более 1,5 млн украинцев вынуждены были возвращать свои депозиты через ФГВФЛ.

Основатель «Киевского фондового центра» Александр Гончаров цитирует в своём материале для 112.ua мнение одного из таких вкладчиков: «Весь вопрос в том, что имеется очень большая проблема с этим банкопадом, но многие СМИ упорно замалчивают эту огромную проблему. Никто не видит и не слышит, что в результате банкопада обанкротились и закрылись сотни тысяч как частных предпринимателей, так и юридических лиц, для которых находившиеся в банках средства потеряны навсегда. А ведь это были налогоплательщики, которые платили в госбюджет. А сколько разрушено рабочих мест? Думаю, многие поймут, какие инвестиции потеряла Украина в результате банкопада! А Фонд гарантирования вкладов — это только вывеска госоргана, и не более. Он никому по факту не подотчётен, так сказать, сам себе режиссер (даже подзаконные акты для себя сам пишет) с активами в 400 млрд. Словом, самая богатая организация в стране, которая работает на хозрасчете: «увалили» имущество банков, активы забрали себе, а страна ищет инвесторов и инвестиции. Это просто маразм — создать микроба, который просто убивает экономику страны».

Ставки

Нацбанк Украины приводит данные о средних ставках в украинских банках на конец лета. Они составляют 18,49% в гривне, 6,22% в долларах и 5,42% в евро (депозиты сроком на 12 месяцев). Как отмечалось ранее, с начала года ставки депозитов снизились на 2−2,5%. Впрочем, похоже, что НБУ оперирует устаревшими данными. Как сообщает украинский деловой портал ЛIГА.net, доходность гривневых депозитов на начало осени опустилась до 16,96%.В банках объясняют снижение избытком ликвидности (даже при том, что летний сезон — традиционное время снятия депозитов). Однако в условиях, когда банки кредитуют население и бизнес с оглядкой, снижение объёма депозитов на 0,2% (до 408,7 млрд грн) не смогло удержать ставки от плавного падения: за лето они снизились в среднем на 1,85 п.п.

Доходность бессрочных валютных вкладов, по данным журналистов ЛIГА.net, колебнется в пределах 2,88% (доллар), и 1,68% (евро), по 12-месячным — чуть ниже 5%.

А вот ставки по кредитам, несмотря на снижение учётной ставки НБУ, демонстрируют противоположную динамику. Автокредиты и наличные кредиты выросли до 36,21% и 21,09% годовых (+0,99% и +0,86% соответственно). Средняя ставка по ипотечным кредитам — 23,92% годовых, её снижение (-0,01%) уместнее называть колебанием.

Экономист Александр Охрименко в своей колонке на 112.ua, комментирует заявления Нацбанка об притоке депозитов в банки. Эксперт напоминает, что за январь-июль 2016 года банки приняли депозитов на сумму 6,4 млрд грн и 62 млн долл, тогда как объём снятия в 2014—2015 гг. составил 60 млрд грн и 16 млрд долл. «На Украине нет альтернативы банковским депозитам. Но это не значит, что можно просто размещать рекламу и ждать, что украинцы будут массово нести деньги в банк на депозиты. Этого не произойдет, если не предпринять нужные меры, которые могли бы обеспечить солидный приток денег в банковский сектор», — считает Охрименко. Для стимуляции притока депозитных денег в банки экономист предлагает отменить налогообложение процентного дохода по депозитам (на срок свыше одного года), повысить лимит защиты вкладов (до 500 тыс грн), чётко регламентировать случаи, когда ФГВФЛ имеет право не компенсировать депозит вкладчику.

Хроника банкопада

Доля проблемных кредитов в банках Украины по итогам января-июня 2016 года составила 30,4%. Такие данные приводит Украинский аналитический центр со ссылкой на НБУ. Это несколько выше, чем на начало года (28%) и значительно выше, чем по итогам первого полугодия 2015 года (24,3%).

В НБУ приняли решение ликвидировать ещё одно банковское учреждение — «КСГ-банк». Причина: легализация доходов, полученных преступных путём, незаконная конвертация. В Нацбанке отметили, что количество вкладчиков у банка невелико (1200) и 95% из них получат свои депозиты в полном объёме. Любопытно, что владельцы примерно 67% акций банка одновременно являются хозяевами агрохолдинга KSG Agro, акции которого с 2011 года торгуются на Варшавской фондовой бирже.

Завершились суды, предметом разбирательств в которых была законность ликвидации «Дельта банка» и банка «ТК Кредит». Суды (Киевский апелляционный и Донецкий окружной) подтвердили законность действий регулятора.

А вот владельцу «Укринбанка» удалось в суде добиться признания ликвидации банка незаконным. Вернее, добиться этого он смог ещё некоторое время назад, но теперь НБУ проиграл и кассационную жалобу в Высшем административном суде Украины. НБУ и ФГВФЛ пока не спешат исполнять решение суда, обратившись в ВАСУ за разъяснением судебного решения. «Ведь указанное решение не предусматривает автоматического восстановления банковской лицензии и порядка возобновления деятельности ПАО «Укринбанк». Стоит заметить, что такой порядок не определен ни самими решениями, ни любыми предписаниями действующего законодательства Украины», — прокомментировали в Фонде. Стоит определить, поскольку аналогичные по сути судебные процессы продолжаются.

Российские дочерние банки на Украине

ВТБ вновь готовится продать свою украинскую «дочку» ВТБ-Украина, а также закрыть «БМ-Украина», также принадлежащий группе ВТБ: «Наша задача — минимизировать потери. Мы большие усилия предпринимаем для того, чтобы максимально сегодня взыскать все средства, которые мы выдали, и минимизировать возможные убытки. Сегодня продажа без дополнительных убытков невозможна», — заявил журналистам председатель правления ВТБ Андрей Костин. Активы ВТБ-Украина составляют 21 млрд грн (ок. 780 млн долл), активы «БМ-Украина» — 3 млрд грн (110 млн долл). По данным источников на банковском рынке, ВТБ вёл переговоры с украинскими бизнесменами Ринатом Ахметовым и Сергеем Тигипко (оба — владельцы банков), однако тех не устроила предлагаемая цена.

«Сбербанк России» пока не собирается продавать свой дочерний банк на Украине. По словам Германа Грефа, уже в следующем году он ожидает, что банк выйдет на прибыльность. А его заместитель Александр Морозов уточнил, что учитывая условия, в которых приходится работать банку, финансовые показатели следует признать пристойными, даже несмотря на убыток (3,02 млрд грн за I полугодие).

И «Альфа-банк» с украинского рынка пока уходить не собирается. Более того, владельцы расширяют бизнес, купив украинский «Укрсоцбанк», ранее бывший украинской «дочкой» австрийского UniCredit. При этом по размеру активов UniCredit превосходит украинский Альфа-банк — 51,2 и 43,4 млрд грн соответственно (1,91 и 1,62 млрд долл).

Экс-глава НБУ Сергей Арбузов крайне негативно оценивает грядущий исход российского банковского капитала из Украины: «Судя по заявлению главы ВТБ о закрытии украинской «дочки» Банка Москвы, российские банки близки к тому, чтобы поставить крест на Украине. Я не уверен, что преобладает в травле российских банков, — желание скупить работающие финансовые учреждения по дешевке или необходимость зачистить рынок для западных партнеров. Но, в любом случае, Украина сейчас режет мощнейший поток инвестиций в страну. В 2015 году и первом полугодии 2016 российские банки обеспечили 59 и 75% прироста негосударственного уставного капитала банков Украины. В цифрах — это прирост на 30,2 млрд грн в 2015 и 34,8 млрд за 6 месяцев текущего года. Для сравнения: западные банки в 2016 году обеспечили всего 12% роста уставного капитала или 15%, если исключить госбанки. В целом, дополнительные вливания капитала в украинские банки делали либо российские собственники, либо государство. Западные банки просто наблюдали за разрушением банковского сектора новыми властями, а украинские собственники активно теряли деньги в других секторах, и им было вовсе не до банков», — анализирует ситуацию банкир.

Напомним, что И.о. заместителя главы НБУ Екатерина Рожкова ранее в интервью изданию «Гордон» утверждала, что в данный момент работе российских банков на Украине ничего не угрожает и вопрос об их закрытии или запрете работать не стоит: «Что такое запретить работать? Это закрыть, отправить в Фонд гарантирования. Кто от этого выиграет? Опять-таки — население получит возврат в рамках 200 тысяч, предприятия ничего не получат, все активы уйдут в фонд, и начнется длительный процесс их реализации. Да, акционер этих банков — страна-агрессор, но банки-то работают здесь! Более того, это может вызвать новую волну оттока вкладов».

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