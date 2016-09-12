Москва, 12 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В москве одиноким пожилым планируют выдавать браслеты с GPS и «тревожной кнопкой», заявила заместитель председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы Татьяна Батышева. По ее словам, данное предложение направят в мэрию города.

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Батышева отметила, что устройство позволит быстро найти потерявшегося пенсионера.

«Если с ними случится какая-то беда, браслет с тревожной кнопкой поможет им оповестить соцзащиту и экстренные службы, чтобы вовремя получить помощь», — приводит ее слова портал «М24».

В свою очередь, в департаменте труда и соцзащиты столицы сообщили, что идею парламентария могут поддержать.

Напомним, власти Москвы начали внедрять неотложную помощь ветеранам Великой Отечественной войны через систему «тревожная кнопка» с 2011 года. Такая «кнопка» представляет собой специальный мобильный телефон, с помощью которого можно быстро и надежно дозвониться до диспетчера.