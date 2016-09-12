Брянск, 12 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Брянская область получит 9 млн рублей, которые пойдут на приобретение оборудования для печати и сканирования заданий на Едином государственном экзамене. Такое решение было принято Рособрнадзором, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Эта новость была озвучена на совещании в Сочи, на котором обсудили итоги ЕГЭ 2016 года и подготовку к экзаменам в 2017 году.

«За отличное проведение экзамена на территории субъекта руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов высказал слова благодарности в адрес губернатора Брянской области Александра Богомаза и директора департамента образования и науки Брянской области Владимира Оборотова», — отмечается в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в некоторых пунктах сдачи ЕГЭ в Брянске и в 2016 году было установлено оборудования для печати КИМов. В правительстве тогда сообщали, что эта мера — ее один способ бороться со списыванием и шпаргалками.

Читайте также: Ответы брянских школьников на ЕГЭ из аудиторий отправят прямиком в МосквуВсего в 2016 году в Брянской области ЕГЭ сдавали 5535 выпускника. Из них 40 человек сдали экзамен по русскому языку на 100 баллов, 15 школьников не смогли преодолеть минимальный уровень. С математикой дела намного хуже — не сдали экзамен 137 выпускников. Оценку «пять» на базовом экзамене получили 1860 человек. При этом экзамен прошел без нарушений, а вот с русского языка пришлось удалить двух участников — за телефоны и шпаргалки.