Горно-Алтайск, 12 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Алтайский литератор Кулер Тепуков за восемь месяцев перевел на алтайский язык сказку «Алиса в Стране чудес». Сказку на алтайском издали в Лондоне в честь 150-летия первого издания этого произведения, рассказал Тепуков корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Обложка издания «Приключения Алисы в Стране чудес» на алтайском языке

В своей работе он опирался на перевод Нины Демуровой. Однако для более точной передачи смысла каламбуров, игры слов ряд фрагментов переводились непосредственно с английского оригинала. Кроме того, с разрешения издателей Тепуков использовал местные, алтайские реалии, в частности, названия рыб и животных.

Издание вышло ограниченным тиражом и большая его часть распространена в специализированных библиотеках Великобритании. «Мне прислали десять авторских экземпляров. Сейчас я веду переговоры, чтобы книги прислали для наших школ и библиотек, чтобы дети имели возможность прочитать сказку на алтайском», — сказал он.

Алтайский язык является одним из государственных в российской Республике Алтай. Относится к тюркским языкам, письменность на основе кириллицы. Число владеющих языком оценивается в 55,7 тыс. человек.