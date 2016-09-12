Самара, 12 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В рамках Дня города в Самаре на фасаде дома №120 по улице Фрунзе установлен памятный атрибут Эльдару Рязанову, выполненный из гранита и нержавеющей стали в форме старого советского телевизора. На торжественной церемонии присутствовала супруга мэтра отечественного кино Эмма Абайдуллина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru Открытие мемориальной доски кинорежиссеру Эльдару Рязанову

Мероприятие состоялось 10 сентября. Напомним, что Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Эльдар Рязанов является Почетным гражданином Самары.

Эмма Абайдуллина выразила благодарность руководству области и города за поддержку и добрые слова в адрес Эльдара Рязанова. «В последние годы городом уделялось огромное внимание Эльдару Александровичу и его творчеству. В Самаре проходили премьеры его фильмов, а в 2012 году ему присвоили звание Почетного гражданина города. Сам Эльдар Александрович высоко ценил то внимание, которое ему было оказано. И я признательна, что в его родном городе открывается мемориальная доска, а вскоре будет открыт целый музей», — сказала она.

Сити-менеджер Самары Олег Фурсов сообщил, что в здании, где родился и жил Эльдар Рязанов, будет открыт музей. Жители и гости города смогут познакомиться с творчеством режиссера, узнать об интересных историях и судьбоносных моментах его жизни. Кроме того, вблизи дома разобьют сквер, где будут транслироваться фильмы режиссера.

Губернатор Николай Меркушкин в своей поздравительной речи подчеркнул, что творчество Эльдара Рязанова соединяло целые поколения людей, которые выросли на работах кинорежиссера. «Он настолько тонко и с высочайшим мастерством передавал то, что нужно было людям старшего и нынешнего поколения, что многие его фильмы мы смотрим и пересматриваем десятки раз. Он своеобразно обличал пороки, показывал справедливость и несправедливость общества. Его фильмы стали действительно всенародно любимыми», — отметил он.

«Эльдар Александрович неоднократно приезжал в Самару и всегда очень тепло о ней отзывался. Мы, в свою очередь, делаем всё для того, чтобы память об этом великом человеке как можно дольше жила в наших сердцах. Мы все помним его творения и очень бережно относимся к его наследию. Эльдар Рязанов внес огромный вклад в развитие кинематографа и культуры России. Самарцы поистине гордятся своим земляком», — подчеркнул сити-менеджер Олег Фурсов.

Напомним, мэтр отечественного кино Эльдар Рязанов подарил зрителям много прекрасных картин, любимых не одним поколением зрителей и разобранных на цитаты: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Гараж», «Берегись автомобиля» «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и др.